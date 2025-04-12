Нидерланды мощно усилят ПВО Украины 1 12.04.2025, 10:16

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Готовится поставка систем I-Hawk.

По итогу 27-й встречи в формате «Рамштайн» Нидерланды объявили о значительном усилении системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Готовится поставка систем I-Hawk.

Об этом написал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в своем официальном аккаунте в соцсети Х. Глава Минобороны отметил участившиеся удары России по Украине.

«Поэтому я объявляю о предоставлении еще 150 млн евро на системы I-Hawk… Продолжаем поддерживать Украину, чтобы спасать жизни», - написал Брекельманс.

Он также уточнил, что Нидерланды участвуют в поставках Киеву истребителей F-16 и компонентов для систем Patriot.

Справка

I-Hawk - это модернизированная версия американского зенитного ракетного комплекса средней дальности MIM-23 Hawk. Комплекс предназначен для поражения воздушных целей, таких как самолеты и вертолеты, на средних высотах. Дальность поражения целей составляет от 1 км до 40 км, высота - от 30 м и до 18 км. Время развертывания комплекса - около 45 минут. Комплекс включает в себя командный пункт, обзорные и маловысотные радиолокационные станции, радар подсветки цели и пусковые установки с тремя ракетами.

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