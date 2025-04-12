Экс-разведчик раскрыл планы Путина на Одессу 4 12.04.2025, 10:40

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У Кремля действительно есть «идея фикс».

Захват Одессы может быть своего рода «идеей фикс» кремлевского диктатора Владимира Путина, который уверен, что Украина фактически лишена помощи США, и жаждет «разгромить» страну.

Об этом в эфире «Фабрика новостей» рассказал бывший разведчик КГБ Сергей Жирнов.

В частности, его попросили прокомментировать недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Одесса якобы принадлежит стране-агрессору, город якобы строили россияне, а также информацию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о подготовке мобилизационного ресурса РФ в 5 миллионов солдат.

«К сожалению, это абсолютно реальные вещи, то есть действительно у них есть подготовленные ресурсы и действительно здесь надо слушать... Вот Путин обычно врет, но иногда занимается «странной вещью» - говорит абсолютно правду, а ему уже не верят... Вот я убежден, что, когда ему понадобится, он абсолютно без сомнения нажмет ядерную кнопку. Абсолютно без сомнений, потому что он - иррациональный человек», - считает Жирнов.

Он пояснил, что Путин способен на действия, которые в глобальном смысле неправильные. В частности, если у него есть какая-то «сверхцель», то ему неважно, какое мнение об этом каких-либо компетентных специалистов. Даже если диктатору скажут, что определенные действия - глупость, опасность или даже самоубийство, для него это не имеет значения.

По словам эксперта, сейчас Путин уверен, что президент США Дональд Трамп покинул Украину: если даже есть какие-то поставки американского оружия в нашу страну, то это - остатки «пакета», который был проголосован Конгрессом США в 2024 году.

«Но рано или поздно этот «ручеек» (помощи - ред.) закончится, а нового «ручейка» не предвидится... Поэтому, естественно, к Путину приходят начальники Генштаба и говорят: «Нам надо продержаться еще несколько месяцев... У украинцев больше не будет американского оружия и тогда мы их дожмем». Более того, Путин же говорил: «Мы думали, что их дожмем, но поняли, что можем разгромить». Вот это - новая идея фикс, которая у Путина есть», - подчеркнул Жирнов.

Он объяснил, что на фоне этой «идеи фикс» подчиненные Путина занимаются разработкой конкретных планов.

«Вот то, что проговаривает Лавров это, как застолбить свои позиции, типа, «мы считаем Одессу своей». Еще даже Запорожье не завоевали, но уже закладывают какие-то идейки - «что наше, что не наше». Но, в принципе, Путин сказал - «мы разгромим всю Украину». Поэтому в рамках этих идей военные однозначно готовятся к усилению на каких-то направлениях. Скорее всего, это будут Сумская и Харьковская области - там, где уже есть сформированные силы», - добавил бывший разведчик.

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