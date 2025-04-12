В Минске нашли продукт по цене почти 40 тысяч рублей за кг

В Минске нашли продукт по цене почти 40 тысяч рублей за кг2
- 12.04.2025, 10:46
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Дороговизна имеет свое объяснение.
Специю, стоимость которой достигает почти 40 тысяч рублей за килограмм, обнаружило в одном из столичных магазинов издание Myfin.by.
Пестики шафрана из Испании продаются в упаковке по 1, 2 и 4 граммам. Стоимость самой «легкой» коробочки оценивается в 39,99 рубля (цена за кг — 39 990 рублей), за два грамма просят 54,99 рубля (цена за кг выходит 27 495 рублей), за четыре грамма — 99,99 рублей (или 24 997 рублей и 50 копеек за кг).
Дороговизна пестиков шафрана объясняется трудным процессом сбора. Для производства одного килограмма требуется порядка 170 тысяч цветков. Их собирают вручную на рассвете в октябре и ноябре, после чего высушивают. Изменения климата не идут на пользу этой специи, поэтому ценник красной приправы повышается регулярно.
В этом же магазине журналисты нашли черный зимний трюфель в баночке весом 10 г. Один килограмм продукта обойдется в 11 999 рублей.
Летний нарезанный трюфель в оливковом масле немного доступнее — за 1 кг всего 1 599,80 рубля. Дешевле всего крем из боровиков с белым трюфелем: 1 кг — 624,88 рубля.