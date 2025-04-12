«Взвыли несколько дачных товариществ» 1 12.04.2025, 10:54

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Как минчанин усмирял соседей по соткам.

«Хочешь тишины — купи себе дом за городом». Это, пожалуй, самый распространенный (и чаще всего непрошеный) совет от жителей многоквартирников, любящих пошуметь. Претензии со стороны соседей, мечтающих о покое в родных стенах, они отводят именно таким аргументом. И ладно бы «лайфхак» действительно работал! Но ведь за МКАД шума не меньше. И за право слушать пение птиц (а не шансон из колонок) порой приходится точно так же бороться. Наш читатель Всеволод поделился своим рецептом усмирения соседей по даче. Молодой человек признается: успех гарантирован только в том случае, если за забором живут адекватные люди. Но тем не менее информация, которую минчанин искал (и нашел), может оказаться полезной многим дачникам, пишет «Онлайнер».

Добиться тишины хотя бы ночью

— Я отношусь к даче как к месту, где можно отдохнуть от суеты города, — начинает рассказ Всеволод. — Но при этом отдаю себе отчет, что все отдыхают по-разному: кто-то активно, с музыкой и шашлыками, а кто-то — лежа на солнце и с книжкой. Или пилит дрова, меняет крышу, строит сарай, красит будку...

Все это — спина к спине, так как участки в старых садовых товариществах небольшие.

С учетом всех переменных сложилась негласная договоренность: днем можно делать все, что душе угодно, ночью — нет. Моя история, у которой, правда, нет полноценного хеппи-энда, сможет, вероятно, кому-то помочь добиться тишины хотя бы в ночное время.

Все началось много лет назад, когда соседи по даче стали регулярно слушать музыку после 22—23 часов. Иногда громко, иногда не очень, но из-за размера колонок, выставленных на улицу, и выкрученных низких частот, громкость не имела значения: гул и вибрация передавались в ночной тишине прекрасно (не то что спать — читать было невозможно). Затягивалось все это глубоко за полночь.

Справедливости ради стоит признать: иногда музыка была действительно хороша, так и тянуло пуститься в пляс. Правда, перед этим пришлось бы выпить успокоительного и угомонить фантазии о мести через покупку пары киловаттных колонок.

Мною сперва были предприняты попытки просто поговорить. Вежливая просьба делать потише обычно срабатывала, но на несколько дней, максимум — на неделю-полторы. Как-то, когда совсем «подгорело», собрался материться, но пока дошел, пыл поулегся.

Да и уставшие от отдыха шумные соседи, казалось, раскаиваются. Казалось.

Потом все возвращалось на круги своя. Либо срабатывало так: до 23:00 громко, а после — менее громко, но с шансом процентов в 80%, что кто-то снова открутит громкость посильнее. Примерно тогда же выяснилось, что музыка мешает не только мне, однако другие соседи не хотели конфликтовать и терпели.

На тот момент постановление №846 принято не было (о нем ниже), поэтому я апеллировал к Правилам пользования жилыми помещениями. Уж не помню, как вышел на них, но где-то в новостях мелькало, что они «регулируют» дачные товарищества как многоквартирные дома. Хотя есть еще Типовые правила внутреннего распорядка садоводческих товариществ, утвержденные постановлением №1048 Совмина, но о них я не знал.

Громкие соседи — полностью адекватные люди, просто увлекающиеся. Вероятно, по этой причине ситуация после упоминания Правил пользования жилыми помещениями почти устаканилась. Почему почти? На свет вылезло легендарное заблуждение, которое кочует из уст в уста: «До 23:00 я могу шуметь как хочу». Пришлось разубеждать.

Открываем Правила и находим пункт 7.10 (глава 7 — об обязанностях граждан). В нем действительно есть следующий абзац:

«С 23 до 7 часов не должны совершаться действия, создающие вибрацию и шум (в том числе посредством игры на музыкальных инструментах, громкой речи и пения, применения пиротехнических средств, выполнения бытовых (ремонтных) работ, проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, резкого закрытия дверей, содержания домашних животных и других действий)».

Его-то все и цитируют, но почему-то опускают предыдущий абзац того же пункта, в котором написано следующее:

(Гражданин обязан) «пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами лишь при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других граждан в жилом доме».

В нем нет ни слова про какие-либо временные промежутки, и потому правила, можно предположить, работают круглосуточно. Почему об этом фрагменте «забывают», мне не ясно.

В общем, на этом конфликт был исчерпан, хотя неизвестно, что будет в этом году — появляются новые люди со своими личными правами, которые все вокруг должны уважать.

Без милиции не обойтись

— И пару слов о Типовых правилах внутреннего распорядка садоводческих товариществ, а также постановлении №846. В первом случае речь идет о документе от 2008 года, который, вероятно, не воспринимался как обязательный к исполнению (и я не знаю, актуален ли он). В его третьей главе есть следующий пункт:

«15. При пользовании телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами должны соблюдаться требования санитарных правил и норм. Шум не должен превышать допустимых уровней для дневного (с 7 до 23 часов) и ночного (с 23 до 7 часов) времени суток».

То есть условия примерно как и в Правилах пользования жилыми помещениями.

А вот в постановлении №846 от 2023 года правила для садовых товариществ прописаны более очевидно. В нем, в частности, есть четвертая глава и пункт 7, который местами еще более строгий, чем подобный пункт в Правилах пользования жилыми помещениями:

«Члены товарищества вправе пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и другими громкоговорящими устройствами при условии уменьшения слышимости до степени, не нарушающей покоя других членов товарищества. С 19 до 9 часов не должны совершаться действия, создающие на территории товарищества вибрацию и шум, в том числе посредством выполнения строительно-монтажных, бытовых (ремонтных) работ, проведения ручных погрузочно-разгрузочных работ, выполнения покоса травы, эксплуатации звуковоспроизводящей аппаратуры, игры на музыкальных инструментах, применения пиротехнических средств и других действий с повышенным уровнем шума».

То есть речь уже идет о 19:00, а не мифических 23:00.

Да, кстати, крови попили и отдыхающие у местного озера. Точнее, некий бизнесмен, который решил организовать на берегу кемпинг с палатками и стал приглашать туда корпоративы и свадьбы. А заодно установил импровизированную сцену с музыкой и караоке.

Репертуар был такой, что закачаешься. Особенно впечатлили композиции «Сектора Газа». На этот раз взвыли несколько садовых товариществ в округе: громко было настолько, что в полукилометре от сцены невозможно было разговаривать (что днем, что ночью). Просьбы угомониться не помогли от слова «совсем», пришлось звонить в дежурную часть. Несколько раз ночью, несколько раз днем — и через пару дней палаточный городок окончательно растворился в небытии.

В общем, хорошо знать свои права и даже отстаивать их. Но надо еще не забывать о том, что ваше «хочу и буду» не должно нарушать права другого человека (или многих). В этом случае куда логичнее, чтобы любитель пошуметь съехал на хутор.

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