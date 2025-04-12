Китай сделает ход конем?
- Алексей Кущ
- 12.04.2025, 11:20
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Сложилась парадоксальная ситуация.
Китай сейчас защитник глобализированного мира и свободной торговли.
Кто бы подумал....
А не сделать ли Китаю ход конем: полное снятие пошлин на импорт для стран, в отношении которых США хотят ввести высокий тариф.
Да, сейчас очень неудобный момент: экспорт и положительное торговое сальдо в Китае будет сокращаться.
Но это создаст синоцентричную геополитическую модель.
Создаст гравитацию для сближения с Глобальным Югом, ЕС и вестернизированной Азией (Японией и Южной Кореей).
И, главное, сблизит Китай и Индию.
А это сформирует глобальный спрос на юань.
А там и облигации свои можно начать продавать для мировых резервов по аналогии с американскими трежерис (пока их преимущественно РФ покупает).
Тогда США, спасая свой статус глобального покупателя «последней инстанции», начнут сокращать тарифы на импорт.
Алексей Кущ, «Фейсбук»