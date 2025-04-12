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Китай сделает ход конем?

  • Алексей Кущ
  • 12.04.2025, 11:20
  • 1,308
Китай сделает ход конем?

Сложилась парадоксальная ситуация.

Китай сейчас защитник глобализированного мира и свободной торговли.

Кто бы подумал....

А не сделать ли Китаю ход конем: полное снятие пошлин на импорт для стран, в отношении которых США хотят ввести высокий тариф.

Да, сейчас очень неудобный момент: экспорт и положительное торговое сальдо в Китае будет сокращаться.

Но это создаст синоцентричную геополитическую модель.

Создаст гравитацию для сближения с Глобальным Югом, ЕС и вестернизированной Азией (Японией и Южной Кореей).

И, главное, сблизит Китай и Индию.

А это сформирует глобальный спрос на юань.

А там и облигации свои можно начать продавать для мировых резервов по аналогии с американскими трежерис (пока их преимущественно РФ покупает).

Тогда США, спасая свой статус глобального покупателя «последней инстанции», начнут сокращать тарифы на импорт.

Алексей Кущ, «Фейсбук»

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