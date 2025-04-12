«Нужна крепкая психика» 1 12.04.2025, 11:33

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Белорус показал упаковку гомельских конфет и вызвал шквал комментариев.

Один из пользователей видеоплатформы TikTok на днях выложил ролик, в котором пожаловался на упаковку шоколадных конфет производства гомельской кондитерской фабрики «Спартак». Не устроило мужчину то, как открывается пластиковая упаковка конфет. Пользователи соцсети дали свои советы автору, пишет «Телеграф».

Мужчина продемонстрировал кучу оберток от шоколадных конфет «Аленка» и «Аэрофлотские», которые гомельский производитель сейчас упаковывает не в бумажные или фольгированные «фантики», а в пластиковую обертку. Она надежно запаена автоматом так, чтобы исключить доступ посторонних микроорганизмов (и не очень «микро», к примеру — личинок пищевой моли, которые так любят изделия из шоколада) к продукту — так, как это делают со многими шоколадками.

Однако, судя по комментариям под видео, с открытием такой надежной упаковки у автора возникли некоторые проблемы. По его мнению, для создателей такой упаковки «греют отдельный котел».

«Так конфету завернули, что не открыть. Чтобы их открыть, нужна крепкая психика», — заявил автор ролика.

Некоторые комментаторы начали гадать, почему производитель перешел с традиционной бумажной упаковки на пластиковую. Кто-то предположил, что она «дешевле» и проще в изготовлении, чем бумажная, кто-то — что так производитель пытается «ограничить доступ кислорода к химии» в продукте.

Впрочем, большинство зрителей, которые оставили свои комментарии под видео, не увидели в пластиковой упаковке никакой проблемы.

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«Всегда легко открывались», — заявил один из них, а другой шутя назвал такую упаковку «тестом на дееспособность».

Однако, по мнению автора ролика, сделать это тем, у кого «нет ногтей» (видимо, имеются ввиду все же длинные ногти, а не ногти как таковые), просто невозможно.

На самом деле, чтобы открыть подобную упаковку обладателям короткого маникюра даже не обязательно бежать за ножницами. Обычно производитель специально делает на крае упаковки небольшую насечку — в этом месте и нужно разрывать ее. А если такого надреза на упаковке нет, как правило, достаточно просто взять упаковку двумя руками за край по линии спайки, потянуть в разные стороны — и вуаля, упаковка открывается по ровненькой линии.

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