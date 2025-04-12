«Мексиканцы работают не так, как беларусы» 1 12.04.2025, 11:51

1,298

Белорусский программист рассказал о жизни в Техасе.

Разработчик Михаил живет и работает в Техасе – там, где «каждая собака за Трампа». Он и сам был за Трампа – журналисты devby.io расспросили белоруса о том, как он, сего соседи и сослуживцы реагируют на президентские решения своего избранника.

«От некоторых слышал, что Трамп не так уж хорош, но «голосовать не за кого»

— Я вообще и сам был за Трампа до выборов — мне нравилась его программа. Но голосовал за Камалу Харрис, так как мой друг еще с [времен] БГУИР чуть ли не ультиматум выставил: «Я с тобой общаться перестану, если отдашь голос за Трампа». Ну, я решил: внесу-ка разнообразие — разбавлю своим голосом «красную» техасскую копилку.

Техас всегда ведь был за республиканцев. Я жил в Калифорнии и в Нью-Йорке, объехал 23 штата — но более «красного» штата и представить нельзя: тут все за Трампа.

Я со многими тут общался перед выборами: почему не Харрис. И все говорили: «Во-первых, Трамп — мужик. А во-вторых, хрен редьки не слаще — не будет Камала лучше, чем Байден». От некоторых людей слышал, что и Трамп не так уж хорош, но «голосовать не за кого».

Я бы сам голосовал за мэра штата Флорида Рона Десантиса — он и моложе Трампа, и жители Флориды его очень хвалят: «Классный мэр, много сделал», — но он что-то слился.

Продолжают ли ребята, что двумя руками были за Трампа, топить за него и сейчас — да, конечно. Много кому нравится его политика по борьбе с мигрантами — соседи говорят: «Все правильно он делает! Он вернет американцам и тем, кто здесь легально, рабочие места» (вообще все эти слова про рабочие места — это же бальзам на душу американца).

Я и сам сталкивался с проблемой поиска хоть какой работы, когда только приехал в Нью-Йорк. Мигранты в основном кучкуются в «большом яблоке»: заселяются по 15 человек в студию, потом приходят на стройку, где работникам платят по $15 час, и говорят: «А мы за $7 будем работать», — и все, кто работал там раньше, отправляются на мороз.

Причем работают те же мексиканцы, например, не как беларусы, — а ого-го: не боятся ни палящего солнца, ни снега и ветра — готовы вкалывать 24/7, как рабы.

В ИТ, кстати, то же самое: здесь мигранты (правда, не мексиканцы, а индийцы) тоже демпингуют.

«В СМИ пишут, проблема коснется тысяч индийцев — поедут домой»

В США политику с коллегами на работе обсуждать не принято — это дурной тон. Ты можешь на кухне с женой Трампу и Байдену кости перемыть или с другом в баре. А на работе решай только рабочие вопросы. Хотя у меня есть коллега, с которым мы давно и близко дружим, — вот с ним мы можем в курилке о чем угодно поговорить: и про Трампа, и про Маска.

Я спрашивал у коллег на следующий день после выборов: «Ты за кого голосовал?» А они: «Секрет» — больше ни слова. Потом уже многих дожал — тет-а-тет, почти все были за Трампа.

Сейчас Трамп своими пошлинами обрушил рынок акций США, но наши говорят: «По крайней мере, он хоть что-то делает».

У нас в команде два индийца: студенческие визы у них закончились, а визы H-1B, которые разыгрываются в лотерее, они не выиграли. Компания заплатила за каждого из них по $14 тысяч — и им дали разрешение на работу на год. Вот теперь они трясутся: как выйдет срок действия разрешения, им могут и не продлить их статус в США.

Администрация Трампа ужесточила правила выдачи виз H-1B, упразднила несколько органов по вопросам гражданства и миграции и распустила омбудсменов, которые помогали мигрантам получать визы H-1B и отстаивали их в спорных ситуациях. В СМИ пишут, проблема коснется тысяч индийцев — соберут манатки и поедут домой. А ведь они все в ИТ. Мне рассказывали, что им с детства говорят: «Учи Java — поедешь в США», — и они идут в программисты: и толковые, и не очень — все. Я думаю, отток будет немалым, когда комбайн Трампа по ним пройдется.

Возможно, мне это на руку: если будет конкуренция за кандидатов на месте — вырастут зарплаты. А может и нет — просто компании станут нанимать напрямую из Индии на удаленку. У нас есть такие сотрудники, и платят им не $7 тысяч долларов, а $2 тысячи (и за эти деньги они готовы горы свернуть).

Пока с наймом все печально: компании приостановили хайринг. Раньше мне от рекрутеров поступало по 10-20 звонков в день, а сейчас — от силы один. Недавно я откликнулся на 200 вакансий — и только из одной компании мне перезвонили.

«У каждого техасца в доме по 15-20 единиц оружия, лишить его их — это как оставить голым»

В Техасе с мигрантами не особо борются — у нас все спокойно. Во Флориде, я слышал, крепко взялись: шмонают на улицах, документы у каждого третьего проверяют.

У нас же основная соцсеть — Facebook, и вот там столько разных историй: люди прожили по 30 лет в США, их чуть не депортировали назад на родину — адвокаты еле отбили.

Протесты у нас в Техасе — нет, тут вроде тихо. Народу надо работать! Ни у кого нет времени стоять на улицах и кричать: «Долой Трампа!» Да и не тот это штат, чтобы тут активно протестовали.

Все помнят, что демократы хотели упразднить вторую поправку к Конституции — о праве хранить и носить оружие. А здешние жители против этого. У каждого техасца в доме по 15-20 единиц оружия, лишить его их — это как оставить его голым посреди опасного района. А Трамп на «святая святых» не посягает, хоть в него и стреляли.

У меня, кстати, тоже 13 единиц оружия: от автомата Калашникова и винтовки AR-15 до нескольких пистолетов — и я не хотел бы в один прекрасный день все сдать и остаться с ножичком.

Нет, применять оружие против кого-либо и просто угрожать им мне не приходилось, это больше хобби: нравится сходить в тир — пострелять на 5-10-15-20 метров. Плюс это как конструктор: купил винтовку — значит, к ней нужен переходник, потом снайперский прицел…

В Техасе плоский рельеф — скучно, это не Калифорния: хочешь — в горы на хайкинг, хочешь — к океану шашлычки пожарить (там на пляже мангалы через каждые 5 метров). Так что из издавна принятых здесь развлечений — только стрельба.

«У офиса неделю стояли грузовики с растяжками: «Илон Маск, ты не отмоешься от Трампа»

К Маску здесь нейтрально относятся. По Штатам прокатилась волна поджогов авто — громили автомобили Tesla, но у нас в Техасе я не слышал ни об одном подобном случае (в дилерском центре Tesla в Остине 24 марта обнаружили несколько зажигательных устройств, никто не пострадал — прим. Devby.io.).

Кстати, когда я работал в Tesla в 2015 году, паркинг в Пало-Альто на 2000 мест всегда был забит под завязку, — но машин Tesla там штук 10 от силы было. А вот в Техасе сейчас Tesla немало: на каждом перекрестке встретишь две-три — в основном Model 3 и Model Y.

И еще забавное: в Tesla я работал как раз в тот год, когда Трамп впервые стал президентом США. У нашего офиса тогда почти неделю стояли огромные грузовики с растяжками: «Илон Маск, ты не отмоешься от Трампа», — из-за того, что он поддерживал Дональда.

Тогда Маск написал еще письмо ко всей команде: ребята, у нас в Tesla финансовые проблемы, если компания развалится, — то извините, братья, придется всех уволить. Но потом все нормализовалось, видно, нашел где-то инвестиции.

А еще позже нашу конкретно команду сократили: меня и всех остальных контракторов уволили, а потом взялись за тех, кто был в штате на фул-тайм.

«Полицейские решили, что это наркотики. Таблетки отправили на анализ, а меня — на допрос»

Я в Техасе себя чувствую свободнее, чем в той же Калифорнии — несколько лет жил в Кремниевой долине.

Там я как-то шел ночью с корпоратива (автобусы уже не ходили) — меня остановила полиция, упаковала и увезла в «обезьянник». Они похлопали по карманам, нашли таблетки, на упаковке — надпись на русском.

Мне тогда поставили импланты — и я принимал обезболивающий препарат, который тесть с тещей привезли из Беларуси. Полицейские, ясное дело, мне не поверили — решили, что это наркотики. Повезли меня в участок. Таблетки отправили на анализ, а меня — на допрос.

Я объяснил: так и так, это обезболивающее средство, родственники привезли. Пока с визами было попроще, тесть с тещей приезжали каждый год, и я их просил: возьмите болеутоляющие и антибиотики — здесь их только по рецепту продают, а анальгин вообще не найти ни в одной аптеке.

Вот такое ночное приключение. А в Техасе со мной ничего подобного не случалось.

«Из-за пошлин сейчас посыплется авторынок. В Техасе каждый десятый ездит на Range Rover»

Из-за чего переживают соседи: из-за пошлин, которые ввел Трамп, сейчас посыплется авторынок. Тут в Техасе каждый десятый ездит на Range Rover, многие предпочитают Toyota — как теперь обслуживать европейские и японские авто? Будет больно!

Да, можно покупать американские автомобили, но цены на местные машины выше — я не знаю, почему. Я как-то приехал на General Motors, и там была тачка по классу как Honda Pilot — но стоила в 2 раза дороже. И я такой: «Чего?» А мне объясняют: хочешь авто от американского производителя — надо заплатить. Либо покупай «бэушку» — но это кот в мешке.

Тут в Техасе ведь такие расстояния — без надежной машины никак. До Форт-Уэрта 60 миль — это 100 км. А если тебе каждый день туда нужно ездить на работу — представляете, сколько за месяц пробега набегает! Километражи тут бешеные. Сейчас вспоминаешь, как в Беларуси ездил на работу 13 км в одну сторону — и думаешь: это же вообще ни о чем!

Яйца подорожали? Нет, я такого не заметил! Да, у блогеров видел видео, но у нас в магазинах цена не менялась: мы покупаем большими коробками — 4 поддона по 12 дюжин яиц, итого 567 штук. Стоит коробка $29 — на семью из 5 человек хватает более чем на месяц.

А вообще цены у нас часто меняются. Выгодно приходить в воскресенье. В Walmart в эти дни на товар, срок годности которого уже подходит к концу, вешают желтые ценники — и снижают цену в 2 раза, а то и больше. Я копченого лосося покупал там по $2, а в другие дни они стоят $7-8. Снежного краба с Аляски можно взять за $11, а так его цена — $24.

Цены на бензин скачут от $2 до $3,5 за галлон. Но при Трампе он подешевел — сейчас $2,5 стоит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com