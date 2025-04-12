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В Беларуси изменили систему оценивания в школах по русскому и белорусскому языкам

  • 12.04.2025, 12:00
В Беларуси изменили систему оценивания в школах по русскому и белорусскому языкам

Стало известно, за что теперь можно получить «единицу».

Минобразования изменило оценивание в школах по русскому и белорусскому языкам. Это следует из постановления №43 Министерства образования от 21 февраля 2025 года. Документ был официально опубликован 4 апреля на Национальном портале.

Согласно документу, речь идет про «белорусский язык» и «русский язык». Отмечается, что в контрольных и тематических самостоятельных работах три и более исправлений будут приравниваться к одной оценке.

Также сказано, что в момент оценивания словарных диктантов наличие одной негрубой ошибки даст возможность поставить оценку девять. Что касается оценки восемь, то ее школьник сможет получить в случае одной ошибки в работе. Оценку семь будут ставить в случае двух ошибок. Говорится, что единицу поставят в том случае, если в работе будет восемь и более ошибок.

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