The Telegraph: Переговорщик Трампа укусил больше, чем может разжевать 9 12.04.2025, 12:19

4,058

Уиткофф после встречи с Путиным отправился на ядерные переговоры с Ираном.

Стив Уиткофф, главный представитель Дональда Трампа в международных переговорах, сталкивается с критикой за чрезмерное количество параллельных миссий - от Ближнего Востока до Украины. Как пишет The Telegraph, Уиткофф «откусил больше, чем может разжевать».

В пятницу он встретился с правителем России Владимиром Путиным в Москве для обсуждения войны против Украины, а уже в субботу отправился в Оман на переговоры с Ираном по ядерной программе.

Гиора Эйланд, бывший глава Совета национальной безопасности Израиля, заявил:

«Уиткофф участвует в двух других крупных переговорах, кроме Ирана. Ему постоянно приходится думать о Газе и заложниках, а также об Украине. Он может быть очень талантливым, но ядерная проблема - это чисто технический вопрос».

Во время переговоров в Москве Путин заставил американского посланника ждать несколько часов. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, встреча была «возможностью поделиться точкой зрения России» и продлится «столько, сколько нужно президенту».

Уиткофф, по словам источников, пытается охватить слишком много переговорных процессов одновременно. Во время недавнего интервью он ошибочно назвал оккупированными только «Крым и Донбасс» вместо четырех регионов, на которые претендует РФ: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Собеседники из близкого окружения Уиткоффа говорят, что он «мыслит глобально» и не сосредотачивается на деталях. Однако в контексте войны России против Украины подобные ошибки лишь усиливают сомнения в эффективности его участия в дипломатических усилиях.

В работе с ХАМАСом Уиткофф проявил эмоциональность: «Я верю, что они надевают жилеты смертника на маленьких детей, которые не знают, что делают», - сказал он.

Израильские эксперты критикуют отсутствие опыта Уиткоффа в ведении сложных технических переговоров с Ираном, отмечая, что его многофункциональность только вредит результатам. Особенно в условиях, когда США пытаются добиться соглашения по сдерживанию ядерных амбиций Тегерана.

Карим Саджадпур, аналитик Фонда Карнеги, предостерег:

«Существует океан пространства между утверждением, что Иран не может иметь ядерного оружия, и тем, что ядерную программу Ирана необходимо «демонтировать», как программу Ливии. Существует риск того, что американская сторона, которой пока не хватает четкого опыта и четкого финала, будет опережена в переговорах иранской стороной, которая имеет и то, и другое».

Уиткофф признается, что работа изнурительная, но продолжает выполнять обязанности. В соцсетях его критиковали за жест руки на сердце при приближении Путина.

«Он мне понравился», - сказал Уиткофф о Путине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com