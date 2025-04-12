Представлен самый дешевый пикап Tesla с самым большим запасом хода 10 12.04.2025, 12:35

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Линейку Cybertruck пополнила новая модель.

Линейку Tesla Cybertruck пополнила новая базовая версия Long Range. Самый доступный вариант пикапа имеет существенно больший запас хода, чем более дорогие модификации.

Подробности Tesla Cybertruck Long Range раскрыли на странице автопроизводителя в соцсети X.

Цена Tesla Cybertruck в исполнении Long Range составляет 69 990 долларов, однако с учетом правительственной субсидии в размере $7500 (Дональд Трамп еще не отменил ее) стоимость снижается до $62 490. Впрочем, в 2019 году Илон Маск обещал, что эта версия будет стоить 39 990 долларов.

Электромобиль Tesla Cybertruck в версии Long Range имеет только один мотор и является заднеприводным. Из-за этого его динамика хуже — 6,2 с до 100 км/ч. К тому же, грузоподъемность снижена до 1012 кг, а максимальный вес прицепа — до 3400 кг.

Зато менее мощный пикап Tesla Cybertruck имеет больший запас хода — 563 км в стандартной комплектации и 583 км. Он сохранил стандартную батарею емкостью 123 кВт∙ч.

Новая Tesla Cybertruck Long Range оснащена беднее других версий. Пикап получил меньшие 18-дюймовые диски и не имеет пневмоподвески. Его сиденья обшиты тканью и лишились функции вентиляции, но сохранили подогрев. Также установлена более простая аудиосистема с 7 динамиками, а розеток в салоне стало меньше.

Базовый пикап Tesla Cybertruck Long Range призван увеличить продажи модели, спрос на которую резко упал в последнее время.

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