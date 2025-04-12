Бывший игрок сборной Беларуси во время матча выпил пива из бокала болельщика 1 12.04.2025, 12:52

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Ренан Брессан

Как отреагировал арбитр?

Бывший футболист сборной Беларуси Ренан Брессан получил желтую карточку во время матча бразильской лиги Pedras Grandes. Игрока наказали за то, что он сделал глоток пива, которым его угостил один из болельщиков, заметил телеграм-канал «Зелено-белый город».

«У этого рефери вместо сердца мусорный бак: он показал Брессанчику, которого занесло в какую-то любительскую бразильскую лигу, желтую за глоток … во время матча. Ничего святого», — пишут авторы телеграм-канала.

Клуб Mesa 20, за который сейчас играет Ренан Брессан, 11 апеля сыграл с Cachoeira. Это был его первый матч в муниципальном чемпионате Pedras Grandes.

Бразилец Ренан Брессан в январе 2010 года подписал контракт с БАТЭ. В 2012 году он получил белорусское гражданство и дебютировал за национальную сборную нашей страны.

Брессан четырежды включался Беларусской федерацией футбола в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси: 2009, 2010, 2011 и 2012 годах.

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