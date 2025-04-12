Лукашенко совершил экологическую диверсию в Минске
- 12.04.2025, 13:14
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Диктатор занялся откровенным вредительством.
В Минске при участии Лукашенко высаживают вредящие местной флоре красные дубы, сообщает «Позiрк».
80 саженцев дуба краснолистного решено разместить на площадке строительства нового комплекса Национального исторического музея и «парка народного единства» во время субботника 12 апреля при участии Александра Лукашенко.
«Массовое распространение такого вида в лесах Беларуси может негативно отразиться на биологическом разнообразии», — предупреждал ранее ученый-ботаник Леонид Чумаков.