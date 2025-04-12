США хотят взять под контроль идущий по Украине трубопровод «Газпрома» 12.04.2025, 13:24

Детали оказались в «пасхальном яйце».

Власти США призвали Украину передать им контроль над проходящим по территории страны трубопроводом «Газпрома», по которому газ транспортировался в Европу. Об этом сообщил источник Reuters, знакомый с ходом американо-украинских переговоров по полезным ископаемым.

По данным собеседника агентства, такое неожиданное требование («пасхальное яйцо») содержится в последней версии документа по разработке украинских минеральных ресурсов. США хотят, чтобы газопровод был передан подконтрольной американскому правительству Международной корпорации финансирования развития (DFC), которая отвечает за инвестирование в компании и проекты за рубежом.

Очередные американо-украинские переговоры по полезным ископаемым прошли 11 апреля в «антагонистической» атмосфере из-за не устраивающих Киев требований Вашингтона, отметил источник. Последний проект договора, который собеседник назвал «максималистским», предоставляет США привилегированный доступ к минеральным ресурсам Украины и требует от Киева вкладывать в совместный инвестиционный фонд все доходы от эксплуатации природных ресурсов украинскими государственными и частными фирмами. Планируется, что прибыль этого фонда будет реинвестироваться в украинские проекты по добыче природных ресурсов. Однако в нем нет прямых гарантий безопасности для Киева. По словам источника, украинское правительство привлекло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве внешнего консультанта по предстоящей сделке.

The New York Times (NYT) уточняет, что США в новой версии договора ужесточили требования к Украине. В частности предполагается, что Штаты будут претендовать на всю прибыль из инвестфонда до тех пор, пока Киев «не возместит по крайней мере эквивалент американской помощи, полученной во время войны, плюс ежегодные 4%». Кроме того, Вашингтон намерен закрепить за собой «право первого предложения» по новым проектам и право вето на продажу украинских ресурсов третьим странам.

Также, по данным NYT, в первый год действия соглашения Украине планируется запретить предлагать третьим сторонам какие-либо инвестиционные проекты на более выгодных финансовых или экономических условиях, чем те, которые предлагает Вашингтон. США также настаивают на том, что фонд должен контролироваться DFC. Агентство будет иметь право назначать трех членов в совет директоров фонда, в то время как Украина сможет назначать только двух. DFC также будет контролировать каждый проект, в который инвестирует фонд.

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