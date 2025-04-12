Зато Гундяев ведет телемосты с МКС! 1 Телеграм-канал «Записки у изголовья»

12.04.2025, 13:46

Основные «достижения» российской космической отрасли за последний год.

День космонавтики — хороший повод вспомнить основные достижения российской космической отрасли за последний год (обзор подготовлен по материалам канала «Юра, прости»).

Международное сотрудничество:

1) НАСА присвоила проблеме трещин в переходной камере российского сегмента МКС максимальный уровень риска.

2) Международный авиационно-космический салон МАКС в Жуковском отменяется второй раз по неизвестной причине.

3) Нигер и РФ подписали договор о сотрудничестве в космосе.

4) Зимбабве планирует создать свою ракету и отправить первого зимбабнавта на орбиту с помощью «Роскосмоса».

6) Новая Зеландия обошла РФ по количеству запусков.

7) По итогам года доля РФ в мировых космических запусках упала до минимума за всю историю наблюдений.

Не имеющие аналогов проекты:

1) Прорывной российский проект «Крыло-СВ», перспективная программа «Роскосмоса» по созданию возвращаемой ступени ракеты-носителя на крыльях, — закрыт.

2) Проект ядерного космического буксира «Зевс» — закрыт.

Задел на будущее:

1) Первый полет носителя «Союз-5» переносится на 2026 год.

2) Разработка «Амур-СПГ» может завершиться к 2030 году.

3) Запуск зонда «Венера-Д» переносится на 2035 год.

4) Высадка российских космонавтов на Луну временно откладывается из-за отсутствия денег и тяжелого носителя.

5) Исполнилось 10 лет с даты, когда должна была начать работу российская лунная станция.

Исследования небесной тверди:

1) В Звездном городке состоялся необычный религиозный обряд — воздушный Крестный ход.

2) Луганская икона Богородицы доставлена на Байконур и вскоре должна отправиться на МКС.

3) Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина пригласил на новогодний корпоратив не только Деда Мороза, но и его коллегу — иеромонаха Пафнутия.

4) Состоялся традиционный рождественский телемост Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с МКС.

Хозяйственные вопросы:

1) Траты на исследования дальнего космоса в условиях СВО сократились с 12–14 млрд рублей в год до 7–8 млрд рублей.

2) «Роскосмос» попросит денег в долг у россиян.

3) «Роскосмос» где-то потерял 3 миллиарда долларов.

4) Из-за нехватки денег у «Роскосмоса» принят закон, позволяющий госкорпорации брать деньги у россиян.

5) «Роскосмос» начал экономить на кораблях «Союз"

6) «Роскосмос» представил новую линейку твердых и полутвердых сортов сыра.

7) «Роскосмос» запустил собственное тревел-шоу под названием «Будет офигенски. Погнали».

Кадровые вопросы:

1) Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов — уволен.

2) Ученый – автор экспериментов на МКС арестован за недостаточную работу по гранту.

3) Космонавтка Светлана Савицкая заявила в Госдуме, что РФ может остаться вообще без космонавтов.

Закономерный финал:

63% россиян считают, что сегодня у России лидирующее положение в космонавтике.

Среди самого старшего поколения так думают 70%.

Телеграм-канал «Записки у изголовья»

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