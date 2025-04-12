Зато Гундяев ведет телемосты с МКС!1
- Телеграм-канал «Записки у изголовья»
- 12.04.2025, 13:46
Основные «достижения» российской космической отрасли за последний год.
День космонавтики — хороший повод вспомнить основные достижения российской космической отрасли за последний год (обзор подготовлен по материалам канала «Юра, прости»).
Международное сотрудничество:
1) НАСА присвоила проблеме трещин в переходной камере российского сегмента МКС максимальный уровень риска.
2) Международный авиационно-космический салон МАКС в Жуковском отменяется второй раз по неизвестной причине.
3) Нигер и РФ подписали договор о сотрудничестве в космосе.
4) Зимбабве планирует создать свою ракету и отправить первого зимбабнавта на орбиту с помощью «Роскосмоса».
6) Новая Зеландия обошла РФ по количеству запусков.
7) По итогам года доля РФ в мировых космических запусках упала до минимума за всю историю наблюдений.
Не имеющие аналогов проекты:
1) Прорывной российский проект «Крыло-СВ», перспективная программа «Роскосмоса» по созданию возвращаемой ступени ракеты-носителя на крыльях, — закрыт.
2) Проект ядерного космического буксира «Зевс» — закрыт.
Задел на будущее:
1) Первый полет носителя «Союз-5» переносится на 2026 год.
2) Разработка «Амур-СПГ» может завершиться к 2030 году.
3) Запуск зонда «Венера-Д» переносится на 2035 год.
4) Высадка российских космонавтов на Луну временно откладывается из-за отсутствия денег и тяжелого носителя.
5) Исполнилось 10 лет с даты, когда должна была начать работу российская лунная станция.
Исследования небесной тверди:
1) В Звездном городке состоялся необычный религиозный обряд — воздушный Крестный ход.
2) Луганская икона Богородицы доставлена на Байконур и вскоре должна отправиться на МКС.
3) Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина пригласил на новогодний корпоратив не только Деда Мороза, но и его коллегу — иеромонаха Пафнутия.
4) Состоялся традиционный рождественский телемост Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с МКС.
Хозяйственные вопросы:
1) Траты на исследования дальнего космоса в условиях СВО сократились с 12–14 млрд рублей в год до 7–8 млрд рублей.
2) «Роскосмос» попросит денег в долг у россиян.
3) «Роскосмос» где-то потерял 3 миллиарда долларов.
4) Из-за нехватки денег у «Роскосмоса» принят закон, позволяющий госкорпорации брать деньги у россиян.
5) «Роскосмос» начал экономить на кораблях «Союз"
6) «Роскосмос» представил новую линейку твердых и полутвердых сортов сыра.
7) «Роскосмос» запустил собственное тревел-шоу под названием «Будет офигенски. Погнали».
Кадровые вопросы:
1) Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов — уволен.
2) Ученый – автор экспериментов на МКС арестован за недостаточную работу по гранту.
3) Космонавтка Светлана Савицкая заявила в Госдуме, что РФ может остаться вообще без космонавтов.
Закономерный финал:
63% россиян считают, что сегодня у России лидирующее положение в космонавтике.
Среди самого старшего поколения так думают 70%.
Телеграм-канал «Записки у изголовья»