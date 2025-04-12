FT: Военный бюджет Путина начал истощаться 1 12.04.2025, 14:26

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Из-за падения цен на нефть.

Падение цен на нефть, вызванное торговой войной президента США Дональда Трампа, начало истощать военный бюджет российского диктатора Путина.

Как указало издание Financial Times (FT), бюджет Кремля, около трети которого приходится на нефть и газ, может быть на 2,5% ниже ожидаемого в этом году, если цены на сырую нефть останутся на нынешнем уровне. Это вынудит Кремль увеличить заимствования, сократить невоенные расходы или пустить в ход оставшиеся резервы.

Средняя цена на нефть марки Urals, основной экспортный сорт РФ, упала до самого низкого уровня почти за два года. По данным ценового агентства Argus, в четверг нефть марки Urals торговалась примерно по $50 за баррель, а власти РФ спланировали бюджет на 2025 год, исходя из цены в $69,70 за баррель нефти марки Urals.

«Падение цен усиливает давление на российскую экономику, которая, как ожидается, замедлится в этом году после расходов, связанных с войной»" - отметило издание.

Журналисты сообщили, что РФ уже потратила часть фонда благосостояния для поддержки экономики после последствий полномасштабного вторжения Путина в Украину, а оставшиеся средства стремительно сокращаются.

В РФ уже признали, что ситуация с ценами на нефть плохо скажется на экономике страны. «Этот показатель очень важен для нас с точки зрения доходов бюджета... Ситуация крайне нестабильная, напряженная», - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Издание отметило, что этот сдвиг также показал, как тарифная война Трампа косвенно наносит ущерб экономике РФ, несмотря на попытки американского президента наладить отношения с Кремлем.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предупредила, что «если торговые войны продолжатся», то они приведут к «снижению спроса на наш экспорт энергоносителей».

FT отметило, что, если цены на нефть останутся на текущем уровне, Россия может потерять около триллиона рублей в этом году, что эквивалентно 2,5% ожидаемых доходов бюджета. Это будет означать падение роста ВВП на 0,5 процентных пункта.

Однако, по словам Яниса Клюге, эксперта по РФ в Немецком институте международных отношений и безопасности, нужно будет несколько месяцев, чтобы низкие цены на нефть сказались на доходах бюджета РФ.

Издание отметило, что экономика РФ уже работает на полную мощность, и ожидается, что рост госрасходов на войну против Украины, замедлится. Официальные прогнозы предполагают рост на 1–2,5% в 2025 году, что ниже примерно 4% по сравнению с последними 2 годами.

«Это делает маловероятным, что государство сможет компенсировать падение доходов от нефти за счет средств из неэнергетических источников», - прогнозируют журналисты.

С 2020 года ликвидная часть фонда благосостояния РФ сократилась на две трети. По словам Бенджамина Хильгенстока, руководителя отдела макроэкономических исследований и стратегии в Институте Киевской школы экономики, если ее использовать для покрытия растущего дефицита бюджета, ее может не хватить надолго.

«Может ли режим что-либо с этим сделать, кроме болезненных сокращений невоенных расходов - это другой вопрос», - сказал Хильгенсток.

Экономисты предположили, что любые сокращения, вероятно, придутся на невоенные бюджетные сферы.

По словам Олега Кузьмина, главного экономиста Renaissance Capital, если цена на нефть стабилизируется на очень низком уровне, России придется обложить экспортные компании большим налогом, чтобы компенсировать часть снижения доходов.

Москва также может попытаться привлечь больше долга на международных рынках, поскольку ее госдолг в настоящее время составляет менее 30% ВВП, что является низким уровнем по международным стандартам. Но для многих иностранных инвесторов российские облигации остаются токсичными.

Внутри страны банки были сосредоточены на кредитовании частного сектора и не проявляли особого интереса к финансированию дефицита, сказал Хильгеншток, который ожидал серьезных ограничений для российской экономики, но не внезапного краха.

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