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Белорусов будут выселять из хрущевок

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  • 12.04.2025, 14:37
  • 2,534
Белорусов будут выселять из хрущевок

Есть два варианта.

Программа реновации жилищного фонда Минска предусматривает переселение жителей хрущевок в другие дома или выплату им денежной компенсации. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказала начальница управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич.

В интервью агентству «Минск-Новости» Елена Лукашевич отметила, что время построенных в 50-е — 70-е года прошлого века хрущевок ушло, несмотря на то, что это «еще достаточно крепкие» дома. Начальница управления жилищной политики Мингорисполкома считает, что они не соответствуют современным требованиям благоустройства и теплопроводности.

— Поэтому будет запущена программа реновации такого жилищного фонда, — объяснила Лукашевич. — Предусмотрено, что граждан будут переселять в другие квартиры либо выплачивать денежную компенсацию.

Напомним, в марте была утверждена концепция государственной жилищной политики до 2030 года. По мнению эксперта по недвижимости Натальи Литовской, согласно документу «снести могут только то, что не дождалось капремонта и грозит превратиться в непригодное для проживания».

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