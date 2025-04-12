Forbes: ВСУ «стеной» дронов разгромили РФ на Донбассе
- 12.04.2025, 14:40
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Российский штурм захлебнулся на старте.
На западе Донецкой области четыре штурмовые российские группы пошли в атаку одновременно, однако до украинских позиций не добрались, потерпев сокрушительное поражение, пишет Forbes .
В декабре 2024 года агрессорам удалось достичь пирровой победы - они захватили Курахово. Однако из-за истощения сил и недостатка бронетехники дальше продвинуться врагу никак не удалось. Аж через четыре месяца, набравшись ресурса, оккупанты снова активизировали наступление.
«Мы... ожидаем, что российские наступательные действия расширятся на юге в ближайшие месяцы», - заявил в четверг аналитик Татаригами, основатель Ukrainian Frontelligence.
Сильная атака началась во вторник. Войска РФ в один миг ударили севернее Курахово и южнее Серебряного.
«В течение двух часов в район населенного пункта Богдановка с разных направлений и в разное время отправились четыре сводные группы: пехота, на багги и мотоциклах, бронетехника, БМП и танки», - сообщили в группировке ВСУ «Хортица».
Главной целью для захвата стали Богдановка, Троицкое и Орехово. Однако врага удалось остановить - украинская оборона - 72-я механизированная бригада, и морская пехота дронами наблюдения зафиксировали продвижение противника, после чего FPV-дроны нанесли удары.
До украинских позиций штурмовая группа РФ не дошла - атака дронов была настолько плотной, что взрывы одних аппаратов провоцировали подрыв соседних.
Как утверждает «Хортица», уничтожено:
два танка;
два БТР;
четыре багги;
четыре мотоцикла;
по меньшей мере 50 оккупантов.
«Ситуация для украинских войск остается сложной, а общий баланс в пользу России. Тем не менее, несмотря на недавние попытки России изобразить положение Украины как ужасное, они пока не смогли получить оперативную или стратегическую выгоду внутри Украины», - прокомментировал Татаригами.