Лукашенко хочет заменить белорусов пакистанцами?5
- 12.04.2025, 15:00
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Диктатор рассказал, что будет завозить мигрантов целыми семьями.
Подход к привлечению в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана будет «дифференцированным». Как сообщает БелТА, Об этом заявил Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы пропагандистов после «республиканского субботника» 12 апреля.
Лукашенко подчеркнул, что подход к привлечению рабочей силы из Пакистана «будет дифференцированным».
— Беларусь заинтересована прежде всего в привлечении специалистов, а не просто молодежи. И лучше — семьями. Если семья приехала, они работать будут, — сказал политик.
Он добавил, что в настоящее время в вопросе приезда трудовых мигрантов из Пакистана идет выработка подходов. По его словам, рабочую силу исламской республики в Беларуси ждут в Витебской, Гомельской, Могилевской областях.
Напомним, 11 апреля, Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана
Шахбазом Шарифом. Стороны договорились о возможном приезде в Беларусь 100−150 тысяч трудовых мигрантов из исламской республики.