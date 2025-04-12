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Лукашенко хочет заменить белорусов пакистанцами?

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  • 12.04.2025, 15:00
  • 1,670
Лукашенко хочет заменить белорусов пакистанцами?

Диктатор рассказал, что будет завозить мигрантов целыми семьями.

Подход к привлечению в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана будет «дифференцированным». Как сообщает БелТА, Об этом заявил Александр Лукашенко заявил, отвечая на вопросы пропагандистов после «республиканского субботника» 12 апреля.

Лукашенко подчеркнул, что подход к привлечению рабочей силы из Пакистана «будет дифференцированным».

— Беларусь заинтересована прежде всего в привлечении специалистов, а не просто молодежи. И лучше — семьями. Если семья приехала, они работать будут, — сказал политик.

Он добавил, что в настоящее время в вопросе приезда трудовых мигрантов из Пакистана идет выработка подходов. По его словам, рабочую силу исламской республики в Беларуси ждут в Витебской, Гомельской, Могилевской областях.

Напомним, 11 апреля, Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана

Шахбазом Шарифом. Стороны договорились о возможном приезде в Беларусь 100−150 тысяч трудовых мигрантов из исламской республики.

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