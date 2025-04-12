Трамп намерен заключить 90 торговых сделок за 90 дней 2 12.04.2025, 15:44

Комиссар ЕС по торговле в понедельник приедет в Вашингтон для переговоров по тарифам.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена заключить 90 торговых сделок за 90 дней - именно на такой срок было отложено введение повышенных пошлин против более 75 стран. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 11 апреля, советник Трампа по торговле Питер Наварро, пишет «Немецкая волна».

По его словам, с поставленной задачей могли бы справиться министр финансов Скотт Бессент, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр торговли Говард Лютник. Наварро добавил, что Трамп будет «главным переговорщиком», поскольку «ничто не делается без его тщательного изучения».

Комиссар Евросоюза по торговле Марош Шефчович 14 апреля приедет в Вашингтон для переговоров по тарифам. Однако, как отмечает Reuters, в этот день министр финансов США Бессент будет в Буэнос-Айресе, чтобы продемонстрировать поддержку экономических реформ в Аргентине. Его предстоящее отсутствие на встрече с Шевчовичем усиливает сомнения среди торговых экспертов относительно того, насколько эффективно администрация президента США сможет вести столько переговоров одновременно, пишет агентство.

Эксперты настроены скептически

По мнению бывшей переговорщицы Торгового представительства США Венди Катлер, достижение соглашений, которые удовлетворят и Трампа, и финансовые рынки, является «огромной задачей». Она полагает, что команде Трампа, вероятно, придется отдать приоритет ключевым странам и продлить 90-дневную паузу для других.

2 апреля Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении подавляющего большинства торговых партнеров США. Импорт из стран-членов Евросоюза будет облагаться 20-процентной пошлиной. В отношении Великобритании речь идет о 10 процентах, для ряда стран пошлины достигнут 40 и более процентов.

Заградительные пошлины для Китая

9 апреля американский президент отложил на 90 дней введение пошлин против более 75 стран, повысив при этом пошлины для Китая до 125 процентов. Вскоре Китай объявил об ответном повышении импортных пошлин на товары из США также до 125 процентов. Евросоюз отложил введение ответных 25-процентных пошлин на американские товары на 90 дней.

США и Вьетнам уже договорились начать официальные переговоры по торговой сделке. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба создал рабочую группу для наблюдения за переговорами с США - ее возглавит министр экономики Ресэй Акадзава, который, как ожидается, посетит Вашингтон на предстоящей неделе. О намерении провести переговоры сообщил и Тайвань.

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