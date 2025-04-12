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В Беларуси планируют внести изменения в Трудовой кодекс

  • 12.04.2025, 15:56
В Беларуси планируют внести изменения в Трудовой кодекс

Они затронут и контракты.

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала, какие поправки готовятся в Трудовой кодекс Беларуси. В интервью порталу 1prof.by она подчеркнула, что в современных условиях основная потребность рынка труда — это кадры. Чтобы работодатели якобы могли более гибко и эффективно нанимать сотрудников, планируется пересмотреть некоторые положения трудового законодательства.

Одним из ключевых направлений станет контрактная форма найма. Сейчас контракт, по действующим нормам, в ряде случаев можно продлить только на год, даже если обе стороны хотят продления на больший срок — например, на три года.

Планируется, что новая редакция Трудового кодекса якобы даст возможность заключать и продлевать контракты на более гибких условиях, без жестких рамок.

Еще одно важное изменение касается подмены трудовых договоров гражданско-правовыми. Такая практика, по словам министра, используется для снижения социальных обязательств работодателя перед работником. В результате сотрудники лишаются отпуска, больничных и других положенных по Трудовому кодексу гарантий.

Также в Трудовом кодексе намерены закрепить институт наставничества. Сейчас эта форма работы с молодыми специалистами не регулируется законом, и каждая организация решает вопрос индивидуально, прописывая его в локальных документах.

— Мы считаем, что назрела необходимость четко прописать эту норму в Трудовом кодексе, — заявила Наталия Павлюченко.

Пока конкретные сроки принятия изменений не называются, но работа по подготовке поправок уже ведется.

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