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Reuters: Иран и США начали переговоры в Омане

  • 12.04.2025, 16:02
Reuters: Иран и США начали переговоры в Омане

Администрация Трампа впервые вступает в переговоры с Ираном.

Сегодня, 12 апреля, в Омане начались переговоры на высоком уровне между Ираном и США, направленные на начало дальнейших переговоров по быстро развивающейся ядерной программе Тегерана, сообщает Reuters.

Делегацию Ирана возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, а американскую сторону представляет специальный представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

- Непрямые переговоры между Ираном и США при посредничестве министра иностранных дел Омана начались, — сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в социальной сети X.

Багаи добавил, что каждая делегация имеет отдельную комнату и обменивается сообщениями через министра иностранных дел Омана.

Иран подошел к переговорам осторожно, скептически относясь к тому, что они могут привести к соглашению, и с подозрением относясь к Трампу, который неоднократно угрожал разбомбить Иран, если тот не остановит свою программу по обогащению урана, отмечает агентство.

В преддверии начала переговоров Аракчи встретился с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди в столице Омана Маскате, чтобы представить «ключевые моменты и позиции Тегерана, которые будут переданы американской стороне», сообщили иранские государственные СМИ.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, имеющий решающее слово по ключевым государственным вопросам, предоставил Аракче «полномочия в полном объеме» для участия в переговорах, сообщил иранский чиновник агентству Reuters.

Кроме того, Иран исключил возможность обсуждения своих оборонных возможностей, в частности, ракетной программы во время переговоров.

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