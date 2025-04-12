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«Не справляются ни ученые, ни рыбаки, но и не сдаются»

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  • 12.04.2025, 16:12
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«Не справляются ни ученые, ни рыбаки, но и не сдаются»

Белорусы ведрами ловят «американца», распространившегося в водоемах.

Американский сомик (Ameiurus nebulosus) стал настоящим бичом реки Мухавец и многих озер Брестской области. Справиться с этой напастью не под силу ни ученым, ни рыболовам, но последние не сдаются, сообщает сайт fishingby.com.

С потеплением для многих брестских рыбаков незваный американский гость стал основной рыбой в уловах. И хотя сомик не может похвастаться крупным размером, число желающих порыбачить на него увеличивается с каждым годом. Все дело в значительно возросшем количестве этой рыбы и ее неприхотливости. «Американец» отлично ловится на обычного червя и многие другие приманки животного происхождения, главное — найти место его скопления на водоеме.

Во время непродолжительной рыбалки 4 апреля на озере Луково рыболов Владимир Пархоц наловил целое ведро сомиков.

«На днях с 17:00 до темноты прошелся по инвазивной рыбе. Сначала брал неплохо и нормального размера, а с наступлением сумерек подошла мелочь. Немного я его ряды порядил», — рассказал Владимир об этой рыбалке.

По словам брестских любителей рыбной ловли, сейчас на американского сомика рыбачат не только местные жители, но и рыбаки из других областей Беларуси. Так как норма вылова на его добычу не установлена, то многие ловят буквально ведрами.

Сомик хотя и мал, но хорош в жареном и копченом виде, так что это «добро» у опытных рыбаков не пропадает.

Рыбалка на американского сомика не только интересна, но и приносит значительную пользу белорусской природе, помогая сдерживать рост популяции незваного гостя.

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