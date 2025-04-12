ВСУ отбили масштабную атаку в Донецкой области
- 12.04.2025, 16:17
Украинские бойцы нанесли удар по технике россиян.
Вооруженные силы Украины отбили масштабную атаку российских войск в Донецкой области. В результате боев было уничтожено несколько единиц вражеской техники.
Об этом сообщает Telegram-канал украинской оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».
В операции приняли участие бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады и пилоты бригады «Феникс», которые успешно вели боевые действия в поддержку наземных войск.
Благодаря слаженной работе Сил обороны Украины, противник понес серьезные потери.
В частности, было уничтожено три единицы вражеской техники - МТ-ЛБ, а также поражен один тягач.
Кроме того, ВСУ удалось вывести из строя два вражеских танка и ремонтно-эвакуационный тягач ВТ-55А, что значительно ослабило боевую способность противника.