«Путина вызвали «на ковер» 1 12.04.2025, 16:23

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Глава Кремля поставил РФ в полную зависимость от Китая.

Известный украинский военный эксперт Олег Жданов сообщил, что глава Кремля собирается с визитом в Китай, куда его вызывает Си Цзиньпин.

Олег Жданов начал с того, что объяснил, чем для президента США могут обернуться необдуманные шаги с повышением пошлин: «Мировая экономика начинает свое движение в сторону прецессии, то есть в сторону мирового экономического кризиса. Вот что сделал Трамп: он «толкнул вагончик с горки», и этот «вагончик» теперь начинает набирать обороты. Там начинается расследование и, если будет доказан факт сговора с целью обогащения, то, я думаю, что Трампу может не поздоровиться в этом плане. Кстати, такие вещи не прощаются. Это кровная обида. Кто-то потерял бизнес, кто-то потерял все свои сбережения, а кто-то обогатился, так что посмотрим, как они еще смогут это отыграть».

«Кстати, Китай начал искать союзников среди тех, кто мог бы выступить на его стороне в борьбе с Соединенными Штатами Америки. Один из таких союзников — Европа. Я вам об этом расскажу. Там собираются лидеры Европы ехать в Пекин. Они приглашали Си Цзиньпина в Брюссель, но отказался, а теперь они готовы поехать в Пекин и поговорить о том, как бороться с Трампом и его бессистемными и непредсказуемыми действиями», - сообщил военный эксперт.

После этого Олег Жданов добавил: «Пекин вызывает Путина «на ковер», и вот это очень интересный момент. Я думаю, что Путина поставят сейчас «к стенке», и он должен будет в Пекине либо промолчать, его тогда пинком под зад оттуда выкинут, но тогда война схлопнется, потому что 80% товаров двойного назначения, которые РФ использует для производства вооружения, поставляемого именно Китаем. Если Китай в один момент перекроет эти поставки, то в течение несколько недель российская армия останется без боеприпасов».

«Либо Путин должен будет в Пекине публично поддержать Си Цзиньпиня против Трампа. Вот до чего «допрыгался» Путин на сегодняшний день. Так что его вызывают «на ковер» в Китай. Визит Путина должен состояться в ближайшее время. Здесь уже не «отбрыкаешься», - раскрыл суть происходящего офицер ВСУ.

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