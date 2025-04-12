Что происходит на мировых рынках прямо сейчас? 12.04.2025, 16:38

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Анализ экономистов.

Фондовые рынки всего мира рухнули после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые тарифы на импорт, а Китай ответил зеркальными пошлинами в 125%.

Кто действительно зарабатывает миллиарды на этом хаосе, приведут ли тарифы к процветанию Америки, как обещает Трамп, и какие отрасли экономики пострадают больше всего — узнал «Телеграф», пообщавшись с ведущими экономистами.

Что происходит на мировых рынках прямо сейчас?

На прошлой неделе фондовые рынки испытали настоящий шок – азиатские биржи продемонстрировали наибольшее падение со времен кризиса 2008 года. Индекс Hang Seng в Гонконге упал на рекордные на рекордные 13,22%, японский Nikkei просел на 8,83%, а индекс Stoxx Europe 600 упал на 2,7% уже в 8:11 по лондонскому времени – снижение зафиксировано во всех секторах. Речь идет о биржевом индексе, который охватывает 600 крупнейших компаний Европы из 17 стран.

Причина потрясения — решение президента США Дональда Трампа ввести универсальную 10% пошлину на импорт из всех стран, а отдельным государствам установить еще более жесткие ограничения: сначала 34%, а затем, по меньшей мере, от 145% для Китая и 46% для Вьетнама. Ответный удар не заставил долго ждать — Китай повысил пошлины на американские товары до рекордных 125%.

В конце концов, как успокаивает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, новые пошлины Трампа напрямую не ударят по Украине, ведь наш экспорт в США невелик. Но косвенно страна все равно вовлечена — из-за влияния пошлин на ЕС, с которым у Украины тесная торговля, и на глобальную экономику в целом.

Кто зарабатывает миллиарды, пока падают рынки?

Мировой рынок – это не нулевая игра: даже когда всем плохо, для кого-то это золотая жила. Инвесторы, ставящие на падение, гедж-фонды (крупные инвестиционные фонды, управляющие рисками – ред.) или трейдеры с внутренней информацией могут неплохо на этом заработать.

— На этот момент от тарифной войны Трампа больше всего выиграют финансовые спекулянты, — рассказывает экономист и вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко. — Последняя неделя американские фондовые рынки отличаются очень значительной волатильностью (резкие колебания — ред.). Они падают и растут по 3-5 и даже больше процентов в день, это очень значительные колебания в больших объемах средств. Поэтому финансовые спекулянты зарабатывают или теряют миллиарды долларов в течение одной торговой сессии.

Возникает логичный вопрос — не используют ли приближенные к Трампу люди инсайдерскую информацию, чтобы просто «набить карманы»? В конце концов, как пишут западные СМИ, в частности издание The Time, сенатор Адам Шифф призвал Конгресс расследовать, не манипулировал ли Дональд Трамп рынком ради обогащения, когда внезапно приостановил введение новых пошлин.

Сразу после заявления Трампа о 90-дневной паузе, индекс S&P 500 подскочил более чем на 9%. Президент в тот же момент написал в соцсети: «Это замечательное время для покупки!» — используя также буквы DJT, являющиеся названием его медиакомпании.

— За два часа до того, как Трамп опубликовал свое заявление в собственной соцсети, произошел аномальный рост объемов покупки на фондовом рынке, — отмечает экономист Илья Несходовский.

По его словам, это действительно выглядит как инсайдерская операция — ведь принять такое решение на рынке можно только обладая четкой уверенностью.

— Лично Трамп обогатился на этих операциях? Честно говоря, сомневаюсь. Но то, что могли обогатиться его приближенные – скорее всего, да, – добавляет эксперт.

Станет ли Америка «большой снова» благодаря пошлинам?

Официально Трамп говорит, что вводит тарифы, чтобы защитить американских производителей, снизить дефицит торговли и вернуть рабочие места в США, стимулировав производство внутри страны. «Иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», — заявил президент, комментируя обвал рынков.

Но действительно ли новые тарифы будут полезны для экономики США? Опрошенные журналистами эксперты сомневаются.

— Убытки для американской экономики преобладают выгоды, которые она потенциально получит в результате реализации политики протекционизма (торговая защита — ред.), — утверждает Илья Несходовский. — Америка может утратить доверие, появится чувство ненадежности. И будет много косвенных потерь, связанных с подобными шагами.

Как прогнозирует специалист по экономике Дмитрий Алексеенко, обычные американцы, в первую очередь рабочие, ощутят последствия этой войны чуть позже — возможно подорожание некоторых групп товаров, но оно не будет критическим из-за падения цен на сырьевых рынках, в первую очередь нефтяном. В среднесрочной перспективе американцы получат дополнительные рабочие места за счет перенесения предприятий на их территорию.

Рецессия неизбежна?

Как бы там ни было, но ведущие мировые инвестбанки уже бьют тревогу, предупреждая, что тарифная война может привести к глобальной рецессии — то есть затяжному падению экономической активности, производства и торговли.

Одна из крупнейших финансовых корпораций в мире JPMorgan повысила оценку вероятности рецессии в США и мире до 60%. Еще одна из ведущих мировых инвестиционных банковских компаний Goldman Sachs оценивает риск рецессии в США в ближайшие 12 месяцев на уровне 45%.

— Можно точно сказать только одно — проиграют все, — объясняет Несходовский. — В противостоянии США и Китая пострадает как Китай, который существенно сократит объемы поставок на мировой рынок из-за отсутствия альтернатив на американском рынке, так и сами Соединенные Штаты.

Какие ветви попадут под удар?

Как объясняет Несходовский, первая пострадавшая отрасль — сельское хозяйство. Дело в том, что Китай являлся крупным покупателем американской агропродукции. Поэтому сокращение экспорта в Китай означает, что американские фермеры терпят убытки.

Во-вторых – высокотехнологичный сектор. Если Китай продолжит ограничивать доступ США к редкоземельным металлам и стратегическому сырью, то у американских компаний попросту нет необходимых ресурсов для производства, добавляет он.

Почему Трамп намеренно ослабляет доллар?

Одним из неожиданных последствий тарифной войны стало ослабление доллара по отношению к основным мировым валютам. И, может быть, это часть стратегии.

— Американский доллар останется резервной валютой, но его доля снизится, — прогнозирует Несходовский. — Евро безусловно получит дополнительный вес. Китай, возможно, предложит нечто собственное. Золото – вероятно, будет использоваться как запасная ценность. Криптовалюта – также потенциальный вариант для расчетов.

Дело в том, что чем слабее доллар — тем дешевле американская продукция. А значит, она более конкурентна на мировых рынках.

Что будет дальше?

Следовательно, если США и Китай продолжат повышать ставки в тарифной войне, мир может оказаться в полноценной экономической холодной войне. Последствия будут разрушительными – глобальная рецессия, разрушение цепочек снабжения, инфляция и массовые сокращения рабочих мест.

В конце концов Трамп рассчитывает, что экономическое давление заставит Китай пойти на серьезные уступки. Так, в статье Politico отмечается, что Трамп считает, что его тарифы заставят президента Китая Си Цзиньпина сесть за стол переговоров. Как говорит американский президент, он верит, что президент Си очень осведомленный человек, и думает, что они дойдут до взаимовыгодного соглашения. Также в материале Al Jazeera упоминается, что Трамп ожидает, что Китай хочет заключить соглашение, но не знает, как начать процесс.

— Основными проблемами штатов на сегодняшний день являются рекордный государственный долг и рекордный торговый дефицит. Если эти проблемы не решить в ближайшем будущем, они также угрожают развитию экономики США. Дональд Трамп пытается решить эти проблемы радикально, начав торговую войну, это очень рискованная тактика, сначала она повергла шок, посмотрим, что будет дальше, — заключает специалист по экономике Дмитрий Алексеенко.

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