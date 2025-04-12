Financial Times: Европейские туристы отменяют поездки в США из-за политики Трампа 12.04.2025, 17:07

Это сказывается на туристической отрасли США, обеспечивающей 2,5% ВВП страны.

Число посещающих США европейских путешественников резко снизилось на фоне политического и экономического напряжения, а также опасений относительно враждебного отношения на границе при президентстве Дональда Трампа, что ставит под угрозу самые прибыльные авиамаршруты в мире.

Согласно данным Управления международной торговли (ITA), количество посетителей из Западной Европы, оставшихся в США по крайней мере на одну ночь, в марте упало на 17% по сравнению с прошлым годом.

Поездки из некоторых стран, включая Ирландию, Норвегию и Германию, сократились более чем на 20%, как показал анализ данных ITA, проведенный Financial Times.

Эта тенденция представляет угрозу для туристической отрасли США, обеспечивающей 2,5% ВВП страны. Некоторые авиакомпании и гостиничные сети уже предупреждают об уменьшении спроса на трансатлантические поездки и «негативную репутацию» США среди потенциальных посетителей.

Также, согласно данным Управления международной торговли, общее количество иностранных туристов, посетивших США, в марте снизилось на 12% в годовом измерении — это самое резкое падение с марта 2021 года, когда путешествия еще ограничивались из-за пандемии.

- Лишь через два месяца [Трамп] разрушил репутацию США, в частности это видно по падению количества путешествий с ЕС. Это не просто очередной серьезный удар по экономике США, но и репутационный ущерб, который, возможно, придется исправлять поколениями, — заявил Пол Инглиш, соучредитель туристического сайта Kayak.

Число туристов из Канады также снизилось. К примеру, такие города США, как Лас-Вегас, в 2023 году приняли 1,4 миллиона канадских туристов, что составляет четверть всех иностранных посетителей.

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