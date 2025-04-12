Какие курсы доллара и евро установили белорусские обменники на выходные
- 12.04.2025, 17:11
Валюты на этой неделе то дорожали, то дешевели.
Доллар и евро на этой неделе то дешевели, то дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, в обменниках каких банков сейчас выгоднее покупать эти валюты. Спойлер: некоторые банки установили курс продажи американской валюты ниже отметки в 3,1 рубля.
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,145 рубля («Сбер Банк»), а ниже всего — 3,099 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БСБ Банк» — 3,086 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,56 рубля («Белгазпромбанк»), а ниже всего — в «Банк ВТБ», «Банк РРБ», «БСБ Банк», «Статусбанк»" (3,485 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк» — 3,472 рубля.
Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БНБ-Банк», «Статусбанк»") — 3,636 рубля за 100 российских рублей.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,7 рубля за 100 российских рублей («Цептер Банк»), а самый низкий — 3,645 рубля («Банк РРБ», «БСБ Банк», «Статусбанк»).