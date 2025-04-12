Испания предложила потратить замороженные активы РФ на оборону Украины и Европы 12.04.2025, 17:15

Речь идет про $227 миллиардов.

Испанский министр экономики Карлос Куэрпо предложил создать фонд с использованием средств из замороженных активов Центробанка РФ.

Куэрпо отметил, что таким образом можно будет профинансировать масштабные европейские оборонные проекты и военную помощь Украине, пишет Bloomberg.

- Настало время для европейской солидарности в деле поддержки Украины и стран у восточной границы Европы, - заявил Куэрпо.

Испанский министр добавил, что европейским странам нужно всем вместе инвестировать в оборону, которая является настоящим общественным благом, «приносящим пользу нашим гражданам и укрепляющим нашу экономическую безопасность».

Журналисты отметили, что наполнение предложенного Испанией нового фонда будет происходить за счет замороженных в Европе российских активов в размере $227 млрд, которые в основном хранятся в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Именно за счет этих денег могут быть профинансированы пакеты военной помощи Украине.

Издание подчеркнуло, что ЕС необходимо найти дополнительные варианты для финансирования многолетнего недофинансирования обороны. Но против идеи использования замороженных российских активов упорно выступают некоторые страны, включая Германию и Бельгию.

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