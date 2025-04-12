Трамп освободил от новых тарифов ряд товаров, производимых в Китае

Трамп освободил от новых тарифов ряд товаров, производимых в Китае3
- 12.04.2025, 17:22
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В том числе смартфоны и компьютеры.
Согласно новому распоряжению Таможенной и пограничной службы США смартфоны и компьютеры будут исключены из-под действия взаимных пошлин президента Дональда Трампа.
Указания появились после того, как ранее в этом месяце Трамп ввел 125% тарифы на продукцию из Китая, что должно было негативно сказаться на таких технологических компаниях, как Apple, производящая большинство своей продукции в Китае, отмечает Эрин Догерти, политический репортер CNBC News
Новые тарифные указания также предусматривают исключения для других электронных устройств и компонентов, в частности полупроводников, солнечных батарей, плоских телевизионных дисплеев, флеш-накопителей, карт памяти и твердотельных накопителей, используемых для хранения данных.