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«Скоро Лукашенко придется ответить за все»

  • 12.04.2025, 17:32
  • 2,076
«Скоро Лукашенко придется ответить за все»

Белорусы эмоционально отреагировали на диверсию Синепалого.

Сегодня в Минске во время субботника Лукашенко совершил экологическую диверсию.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях эмоционально отреагировали на это. Приводим некоторые из них:

«Таким он в истории и останется. Вредителем».

«Изуродовал лукашизм и в плане архитектуры Минск».

«Лукашенко - это колорадский жук. Все, что он делает - уничтожает Беларусь».

«Каб ён сам дуба даў! ШОС!»

«Да что в Минске! Он совершил огромную диверсию против нашего народа».

«Ничего. Придет время и за все ответит».

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