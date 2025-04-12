«Проверяют каждую сумку и машины массово отправляют на рентген» 1 12.04.2025, 17:58

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Что происходит на границе Беларуси с ЕС.

На границе Беларуси и Польши с обеих сторон появились автомобильные и автобусные очереди. Белорусы, которые возвращаются домой, жалуются на работу брестских и таможенников. BGmedia посмотрело, что они пишут в приграничных чатах.

Чем недовольны в работе брестских таможенников

Белoрус, который возвращался домой 5 апреля, обвинил брестских таможенников в том, что их весы работают неправильно:

«Всем добрый день. Проходили таможню, все взвешивают. Дома взвесили [еще раз] специально — весы завышают на таможне на 6 с лишним процентов».

На это сообщение отреагировали так:

«А у вас дома поверенные весы? Регулярно проходят проверку?».

«Ничего удивительного! Вы видели, как они криво стоят на брусчатке? Документы надо было попросить, когда весы проходили проверку, и гирю поставить!».

Другому мужчине не понравилось, что брестские таможенники досматривали трусы и носки:

«Это кошмар был, а не прохождение границы. Заехали к полякам в 08.41 [7 апреля]‚ перед мостом были через 25 минут. Потом квест [у белорусов]! Красный коридор, досмотр трусов и носков плюс рентген. Выехали в сторону Минска в 21.42. Итог: 17 часов с досмотром всего».

Еще один белорус не оценил, что в его машине раскрутили пластиковый короб защиты аккумулятора:

«Проход на зеленый [канал занял] почти 3 часа, зеленый был свободен, красные забиты. Оттянулись по полной ребята: все на весы, все наружу, детальный осмотр, взять отвертку и откручивать заставили пластиковый короб защиты аккумулятора, в BMW он под полом багажника, если что. Зачем вы так, ребята».

С мужчиной согласились:

«Если есть подозрения, то отправляют на рентген, если основания — на бокс. А вот этот [пристальный досмотр] на канале не очень понятен».

Некоторые пробуют увеличить пропускную способность пункта пропуска «Брест» звонками руководству: первому замначальника таможни Алексею Шарупскому и замначальника таможни Дмитрию Новожилову.

«Кто не равнодушен‚ можно позвонить и попросить увеличить пропускную способность в сторону РБ, потому что этот коллапс каждый день. Утро понедельника, а очередь не двигается и большая, а скоро праздники».

Оказалось, что дозвониться начальству таможни проблематично:

«Попробуйте туда дозвониться. Ни один номер не отвечает».

На этой неделе беларусы больше всего жаловались на очередь на рентген автомобиля в пункте пропуска «Брест» на выезд в Беларусь:

«РП — РБ. В 10.30 встали в очередь чуть дальше от Центрума [парковка недалеко от пункта пропуска «Тересполь»]. 13.30 — выезд в РБ. Везде зеленый канал. На РБ очередь на рентген прямо неприличная уже была, пересекала дорогу на выезд из пункта пропуска».

«РП — РБ. Приехал к 12.00 [8 апреля] по польскому времени к погранпереходу, очередь до шлагбаума — около 40 машин. В 14.50 прошел пограничников и встал перед забитой «елкой». Движения нет. Вообще. Белoрусы не принимают машины. Что происходит во дворе на стороне РБ при движении из РП? Есть хоть какие-то подвижки? Зеленый канал все держит?

Выехали из РП, подъехали к мосту и стоим на месте уже больше часа. А теперь вишенка на торте — очередь на рентген, часа на 2–3. И это был оптимистичный прогноз. Очередь на рентген начинается за горизонтом и стоять в ней можно вечно».

«РП — РБ. Приехали в 4 утра и попросились в очередь стать десятыми, так как ребенок до трех лет, спасибо, что пропускаете. В 14 дня выехали от белoрусов. Извиняюсь, что не подробно отписала и с опозданием. Скажу одно: проверяли каждую сумку и машину на рентген отправили».

«С тремя детьми ездили, поляки быстро пропустили, все с испанским паспортом и один с белoруcским. В Беларуси стояли долго, часов 8, с детьми или без, им все равно».

«РП — РБ. Приехал 10.04 в 15.00 в очередь от биотуалета. В 01.30 11.04 заехал в польский двор (8 канал относительно быстро). Через час заехал в РБ на красный со всеми вытекающими. Полный досмотр, кинолог, рентген. В 06.00 по местному [времени] выехал».

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