Что почем на минской Комаровке в эти выходные 1 12.04.2025, 18:13

Появились первые фермерские овощи.

Ассортимент свежей продукции на Комаровском рынке Минска сейчас не так радует, как в теплое время года. Однако на прилавках уже появляются предвестники настоящей весны — овощи нового урожая от белорусских фермеров. По каким ценам продают их в выходные, 12 и 13 апреля, посмотрели «Минск-Новости».

Первыми бросаются в глаза прилавки с бодрыми и яркими пучками редиса и лука, которых с каждой неделей становится все больше. Несмотря на морозы последней недели, отечественные производители собирают урожай, выращенный в теплицах Столинского района. Цены пока держатся на уровне осенних. Пучок редиса обойдется в 5 рублей, а 100 г зеленого лука — всего в рубль. Другая зелень на рынке стоит немного дороже. За 100 г салата, укропа и петрушки придется заплатить 1,5–2 рубля, кинзы, шпината и рукколы — 2,5.

Ценник на огурцы примерно одинаков у многих продавцов: на большинстве точек и пупырчатые короткоплодные, и гладкие среднеплодные отвешивают по 7,50-7,56 рубля, хотя есть и на рубль дешевле. А вот прайс на томаты сильно разнится в зависимости от сорта и страны импорта. Небольшие коктейльные отвешивают по 10,90, а за розовые и желтые азербайджанские придется раскошелится на 24-25 рублей, самые дешевые — по 5,9. Перец в среднем стоит по 10–12 рублей. Есть и ранняя капуста, правда, пока импортная — по 7,50 за кг. Зато цены на баклажаны и цуккини на порядок выгоднее магазинных — по 6,90 за кило, сельдерей и того дешевле — по 3,90.

Пока качество и размер картофеля в гипермаркетах оставляет желать лучшего, на главном рынке столицы никакого дефицита не наблюдается. Любимый овощ белорусов предлагают во множестве сортов, по цене 1–4 рубля за кило. Аналогично обстоят дела с другими овощами: лук от 1,5 рубля, морковь и свекла в среднем по 3.

На прилавке с грибами среди привычных шампиньонов и вешенок обнаруживаю богатых витаминами азиатских «гостей» — шиитаке, эноки и эринги. Какие только свойства им ни приписывают: помогают бороться со стрессом и усталостью, укрепляют сердце и сосуды, улучшают пищеварение и даже блокируют рост клеток рака. Однако стоимость импортных суперфудов демократичной не назовешь — 35 рублей за 1 кг.

— Шиитаке выращивают под Лидой, а эноки и эринги привозим из России. Это эксклюзивный вариант: кто знает о их пользе, тот берет, — комментирует продавец.

Любителям свежих ягод также придется раскошелиться: клубника сегодня стоит по 18,90 рубля за кг, голубика — и вовсе 99. Бюджетно закупиться можно разве что прошлогодней клюквой — за самую неприглядную просят всего 5 рублей.

Апельсины продают по 7,90 рубля, красные при этом почти вдвое дороже, по 12,90. Бананы — от 5, сочные яблоки — по 4,20 или по 5,50 в зависимости от сорта. Груши — от 6,90. Остатки хурмы можно взять по 3,90. Крупные грозди винограда и стоят «увесисто» — от 12 до 24,90 в зависимости от сорта. Грейпфруты можно отыскать за 5,5, гранат — от 7,9 до 15 рублей. Ценник на экзотическую желтую и красную питахайю — 10–15 рублей за штуку, плоды манго — по 10. Практически столько же, 9,90 рубля, стоит кило арбуза.

Сезон рыночных тюльпанов, по-видимому, закончился, и в преддверии Радуницы значительную часть сезонного рынка заняли стеллажи с искусственными цветами. Цены на пластиковые сохранились на уровне прошлого года: самые дешевые букеты вам продадут за 2,5 рубля, самые дорогие — по 40. Среди цветочной классики — роз, гвоздик и хризантем — попадаются орхидеи, лилии и даже экзотические ранункулюсы.

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