Британский полковник: Есть только один способ поставить Путина на место
- 12.04.2025, 18:27
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Правитель РФ не заинтересован в каких-либо соглашениях с Белым домом.
Единственный способ, который понимает Путин – это сила. Это «24 Каналу» отметил полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.
- Трамп понимает, что на самом деле Путин не заинтересован в каких-либо соглашениях с Белым домом. Единственное, что Путин понимает – это сила. Единственное, что Трамп может сделать – это показать свою сильную военную руку. Потому что, видимо, только так он может заставить Путина прекратить огонь, – подчеркнул он.
Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что крайне важно, чтобы в Белом доме приняли меры для решения серьезной проблемы утечки разведывательной информации. Особенно после того, как разговоры, проведенные в чате Signal, были опубликованы и стали известны всему миру.
Лишь недавно европейские страны осознали угрозу со стороны Путина и начали усиливать свою оборону. В частности, Германия планирует потратить 200 миллиардов евро на обновление своей армии. Однако на это нужно время. Европейские страны под руководством Великобритании и Франции показывают свою сильную руку.
- Если бы Трамп и американцы заявили, что они будут поддерживать Европу и Украину, если это будет нужно, думаю, это изменило бы ситуацию и мышление Путина. Сейчас Путин предполагает, что США не будут участвовать в борьбе за Украину, потому что именно так заявили американцы., – добавил полковник Великобритании.