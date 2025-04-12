Вратарь «Манчестер Сити» сделал невероятную голевую передачу и обновил рекорд АПЛ
- 12.04.2025, 18:33
Эдерсон Мораес помог своему клубу обыграть «Кристал Пэлас».
В рамках 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» добыл разгромную победу над «Кристал Пэлас» — 5:2.
Голкипер манчестерской команды Эдерсон Мораес отметился голевой передачей на Джеймсa Макати, который реализовал выход один в один с вратарем соперника, сообщает nv.ua.
Most assists by goalkeepers in Premier League history:— Squawka (@Squawka) April 12, 2025
◉ 7 - Ederson
◎ 5 - Paul Robinson
◉ 4 - Ederson in 24/25
◎ 4 - David Seaman
◎ 4 - Pepe Reina
Absolutely incredible. 🤯 pic.twitter.com/VDlR1zADhF
Бразильский вратарь «Манчестер Сити» сделал уже седьмой ассист в карьере АПЛ. В текущем сезоне это четвертая голевая.
Эдерсон обновил рекорд по ассистам среди кголкиперов, который же сам установил в феврале текущего года.
На втором месте по результативным передачам среди вратарей идет Пол Робинсон с пятью ассистами.
В текущем сезоне бразилец провел 33 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых пропустил 47 голов и девять раз отыграл на ноль.
В турнирной таблице АПЛ «горожане» идут на четвертом месте с 55 баллами после 32 игр.