Вратарь «Манчестер Сити» сделал невероятную голевую передачу и обновил рекорд АПЛ 12.04.2025, 18:33

Эдерсон Мораес помог своему клубу обыграть «Кристал Пэлас».

В рамках 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» добыл разгромную победу над «Кристал Пэлас» — 5:2.

Голкипер манчестерской команды Эдерсон Мораес отметился голевой передачей на Джеймсa Макати, который реализовал выход один в один с вратарем соперника, сообщает nv.ua.

Most assists by goalkeepers in Premier League history:



◉ 7 - Ederson

◎ 5 - Paul Robinson

◉ 4 - Ederson in 24/25

◎ 4 - David Seaman

◎ 4 - Pepe Reina



Absolutely incredible. 🤯 pic.twitter.com/VDlR1zADhF — Squawka (@Squawka) April 12, 2025

Бразильский вратарь «Манчестер Сити» сделал уже седьмой ассист в карьере АПЛ. В текущем сезоне это четвертая голевая.

Эдерсон обновил рекорд по ассистам среди кголкиперов, который же сам установил в феврале текущего года.

На втором месте по результативным передачам среди вратарей идет Пол Робинсон с пятью ассистами.

В текущем сезоне бразилец провел 33 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых пропустил 47 голов и девять раз отыграл на ноль.

В турнирной таблице АПЛ «горожане» идут на четвертом месте с 55 баллами после 32 игр.

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