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Bild: Трамп переложил вину за ситуацию с пошлиными на своих помощников

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  • 12.04.2025, 18:42
  • 1,238
Bild: Трамп переложил вину за ситуацию с пошлиными на своих помощников

Некоторых он понизил в должностях.

Таможенная война президента США Дональда Трампа погрузила в хаос финансовые рынки во всем мире. Теперь глава Белого дома остался разочарован своими советниками из-за результатов введения пошлин.

Как пишет Bild, приближенный к Трампу консультант по вопросам торговли Питер Наварро будет разжалован с должности, а вместе с ним и министр торговли США Говард Лютник.

Издание отметило, что Лютник также считается архитектором протекционистской таможенной политики. О его понижении сообщило и Politico.

На первый план выйдет министр финансов Скотт Бессент, который слывет довольно уравновешенным чиновником.

Издание отметило, что эти перестановки говорят о том, что с тарифной войной Трампа что-то пошло не так, то есть не по плану.

Напомним, что в середине недели рынки, торгующие государственными облигациями США, обвалились, что едва не закончилось финансовой катастрофой. На фоне этого Трамп был вынужден отложить введение огромных пошлин на импорт из 75 стран.

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