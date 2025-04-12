Bild: Трамп переложил вину за ситуацию с пошлиными на своих помощников 3 12.04.2025, 18:42

1,238

Некоторых он понизил в должностях.

Таможенная война президента США Дональда Трампа погрузила в хаос финансовые рынки во всем мире. Теперь глава Белого дома остался разочарован своими советниками из-за результатов введения пошлин.

Как пишет Bild, приближенный к Трампу консультант по вопросам торговли Питер Наварро будет разжалован с должности, а вместе с ним и министр торговли США Говард Лютник.

Издание отметило, что Лютник также считается архитектором протекционистской таможенной политики. О его понижении сообщило и Politico.

На первый план выйдет министр финансов Скотт Бессент, который слывет довольно уравновешенным чиновником.

Издание отметило, что эти перестановки говорят о том, что с тарифной войной Трампа что-то пошло не так, то есть не по плану.

Напомним, что в середине недели рынки, торгующие государственными облигациями США, обвалились, что едва не закончилось финансовой катастрофой. На фоне этого Трамп был вынужден отложить введение огромных пошлин на импорт из 75 стран.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com