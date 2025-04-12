Bild: Трамп переложил вину за ситуацию с пошлиными на своих помощников

Bild: Трамп переложил вину за ситуацию с пошлиными на своих помощников3
- 12.04.2025, 18:42
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Некоторых он понизил в должностях.
Таможенная война президента США Дональда Трампа погрузила в хаос финансовые рынки во всем мире. Теперь глава Белого дома остался разочарован своими советниками из-за результатов введения пошлин.
Как пишет Bild, приближенный к Трампу консультант по вопросам торговли Питер Наварро будет разжалован с должности, а вместе с ним и министр торговли США Говард Лютник.
Издание отметило, что Лютник также считается архитектором протекционистской таможенной политики. О его понижении сообщило и Politico.
На первый план выйдет министр финансов Скотт Бессент, который слывет довольно уравновешенным чиновником.
Издание отметило, что эти перестановки говорят о том, что с тарифной войной Трампа что-то пошло не так, то есть не по плану.
Напомним, что в середине недели рынки, торгующие государственными облигациями США, обвалились, что едва не закончилось финансовой катастрофой. На фоне этого Трамп был вынужден отложить введение огромных пошлин на импорт из 75 стран.