В Беларуси начали официально продавать китайские автомобили Avatr
- 12.04.2025, 18:47
Стало известно, сколько они стоят.
На этой неделе в деревне Цна под Минском открылся первый официальный дилерский центр премиальной китайской марки Avatr. До сих пор этот бренд ввозили в страну по параллельному импорту.
Как пишет av.by, в новом автоцентре представлены несколько моделей.
Avatr 11 — полностью электрический кроссовер и пока единственный в линейке русифицированный и с добавленным специально для нашего рынка «теплым пакетом» в виде подогрева руля, сидений и лобового стекла. Цена вопроса — от 197 тыс. рублей (больше $62 тыс.).
Лифтбек бизнес-класса Avatr 12 доступен в двух гибридных и четырех электрических вариантах и стоит от 166 тыс. рублей (чуть меньше $53 тыс.).
Среднеразмерный кроссовер Avatr 07 предлагают как с технологией последовательного гибрида, так и в полностью электрическом исполнении. Здесь цена начинается от 143,5 тыс. рублей ($45,7 тыс.).
На все модели будет действовать гарантия в 120 тыс. км или пять лет (что наступит раньше). Однако обслуживание батарей CATL в автомобилях имеют право производить только сотрудники самой фирмы. Пока в Беларуси таких специалистов нет. Ближайший центр с квалифицированным персоналом находится в Москве.
Впервые модели бренда появились в Беларуси в начале 2025 года.