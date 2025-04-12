Знатоков «Что? Где? Когда?» запутала школьная задачка

Знатоков «Что? Где? Когда?» запутала школьная задачка5
- 12.04.2025, 19:03
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Попробуйте ее решить.
Знатоков легендарной игры «Что? Где? Когда?» поставила в тупик задачка, которую решают дети из начальной школы на олимпиаде по математике. Попробуйте решить ее и вы — и помните: дети зачастую мыслят иначе, чем взрослые, так что обычные расчеты тут не сработают, отмечает «Вокруг света».
Итак, головоломка. Нужно продолжить последовательность цифр.
Какие цифры должны идти дальше? Свой ответ напишите в комментариях.