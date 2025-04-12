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Знатоков «Что? Где? Когда?» запутала школьная задачка

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  • 12.04.2025, 19:03
  • 2,550
Знатоков «Что? Где? Когда?» запутала школьная задачка

Попробуйте ее решить.

Знатоков легендарной игры «Что? Где? Когда?» поставила в тупик задачка, которую решают дети из начальной школы на олимпиаде по математике. Попробуйте решить ее и вы — и помните: дети зачастую мыслят иначе, чем взрослые, так что обычные расчеты тут не сработают, отмечает «Вокруг света».

Итак, головоломка. Нужно продолжить последовательность цифр.

Какие цифры должны идти дальше? Свой ответ напишите в комментариях.

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