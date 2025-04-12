Знатоков «Что? Где? Когда?» запутала школьная задачка 5 12.04.2025, 19:03

2,550

Попробуйте ее решить.

Знатоков легендарной игры «Что? Где? Когда?» поставила в тупик задачка, которую решают дети из начальной школы на олимпиаде по математике. Попробуйте решить ее и вы — и помните: дети зачастую мыслят иначе, чем взрослые, так что обычные расчеты тут не сработают, отмечает «Вокруг света».

Итак, головоломка. Нужно продолжить последовательность цифр.

Какие цифры должны идти дальше? Свой ответ напишите в комментариях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com