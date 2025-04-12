На БелЖД снова неспокойно 12.04.2025, 19:31

Безопасность всего железнодорожного комплекса Беларуси — под вопросом.

Как минимум на одном из отделений БелЖД — Минском (НОД-1) — сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси проводятся мероприятия по изъятию у определённого круга лиц служебных, а также личных мобильных телефонов с целью проведения «проверочных мероприятий», сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Телефоны изымают, как правило, у начальников станций и их заместителей. В одних случаях устройства увозятся для последующей выгрузки данных, в других — проверка ограничивается осмотром на рабочем месте без извлечения информации. Для извлечения данных и последующего анализа используются криминалистические инструменты, такие как Cellebrite и аналогичные программно-аппаратные комплексы. Если в результате проверки нарушений не выявляется, телефоны возвращаются владельцам в течение одного-двух дней.

Подобные проверки телефонов работников БЖД сотрудниками КГБ проводятся на всех отделениях, однако в настоящее время на НОД-1 они приобрели наибольший размах. В этих «мероприятиях» активно принимают участие, а в некоторых случаях и руководят ими так называемые заместители начальников отделений железной дороги по безопасному функционированию предприятий. Эти должности были введены фактически на всех предприятиях, и на них набирали исключительно выходцев из силовых структур Беларуси — преимущественно из КГБ.

Очевидно, что данное мероприятие направлено не на обеспечение безопасности — например, проверку наличия потенциально вредоносного программного обеспечения, — а на выявление нелояльных сотрудников или тех, кто по неосторожности оказался причастен к компрометирующей переписке либо просматривал запрещённые в стране информационные ресурсы.

Так, например, одного из начальников станции НОД-1 уже отстранили от должности, а в перспективе и вовсе уволят — только за то, что ещё в далёком 2020 году он переслал в мессенджере фотографию, касающуюся событий того года. При этом доподлинно известно, что пересланное изображение никоим образом не влияло ни на безопасность железной дороги, ни тем более на безопасность страны.

При подобных проверках телефонов сотрудники КГБ уделяют внимание подпискам в социальных сетях и личным перепискам. С особым пристрастием проверяются мессенджеры, зарегистрированные не на номера белорусских операторов-провайдеров. Тщательно изучается история поиска в интернете. Дополнительно проверяются звонки с/на иностранные номера, что в данном случае служит отягчающим обстоятельством для проверяемого, так как ставит его под подозрение в сотрудничестве с «враждебными» Беларуси иностранными государствами. И это несмотря на то, что многие железнодорожники в силу особенностей своей деятельности вынуждены вести оперативное взаимодействие с коллегами, а также с клиентами с железнодорожных администраций соседних стран, в том числе и стран ЕС.

Дополнительно, если в ходе такой проверки устанавливается хоть малейшее отношение работника к событиям 2020 года, сотрудники КГБ инициируют проведение дополнительных мероприятий по установлению его причастности к «экстремистской деятельности». С этой целью железнодорожников принуждают проходить процедуру, такую как исследование на полиграфе. При этом проведение проверок с использованием «детектора лжи» не афишируют открыто. Отказ от прохождения полиграфа чреват для работников понятными последствиями.

Чем вызвана подобная активность основной спецслужбы Беларуси — КГБ? По сути, таким образом продолжаются чистки неугодных и нелояльных сотрудников, особенно тех, кто занимает руководящие должности. Кроме того, таким образом пытаются пресечь любую утечку информации через работников БЖД. Одним из предполагаемых мотивов всплеска новой волны «охоты на ведьм», которая началась точечно (в отношении конкретных работников) в феврале и приобрела массовый характер в конце марта, может быть элементарная месть со стороны КГБ. По одной из версий, таким образом мстят за обнародование сведений о перевозке определённой категории грузов при задействовании БЖД — в частности, украинского рапса и рапсового масла.

Раскрытие указанной схемы вызвало у задействованных в «схематозе» сотрудников КГБ бурю негодования и стремление отомстить тем, кто, по их мнению, мог быть источником информации для независимых расследователей.

По всей видимости именно из-за этого вероятно-гипотетического аспекта железнодорожники, которым не посчастливилось в силу своих должностных обязанностей быть посвящёнными в эти преступные деяния белорусских «блюстителей закона», подверглись проверочно-репрессивным мероприятиям, целью которых было выявление лиц, «сливших» эту «воистину секретную» информацию о тождественности преступников и борцов с ними.

Отметим, что сотрудники КГБ, выявив признаки нелояльности у работников БЖД к действующей власти, которые выражаются, в основном, в случайно не удалённых фотографиях или переписке более чем четырёхлетней давности, указывают руководителям на не подлежащую оспариванию необходимость увольнения таких сотрудников под любым предлогом. Тем самым создаётся нехватка, а порой и острый дефицит квалифицированных кадров, что значительно влияет на устойчивость и даже безопасность всего железнодорожного комплекса Беларуси.

Справочно: в настоящее время на рабочие специальности железной дороги принимают только по одному признаку — лояльность к существующему режиму, не обращая внимания на квалификацию. Проверки кандидатов проводятся через структуры КГБ и МВД Беларуси и занимают вплоть до 2 месяцев.

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