Пасхальные выходные в Беларуси будут очень теплыми 1 12.04.2025, 19:40

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Синоптик рассказал, какой будет погода в ближайшие недели.

О возвращении весенней погоды на неделе с 11 по 17 апреля 2025 года синоптик Дмитрий Рябов рассказал в эфире провластного телеканала ОНТ.

Синоптик порадовал белорусов тем, в страну с запада начнет поступать теплая воздушная масса, нагретая Гольфстримом. Благодаря этому атмосферные процессы начнут изменяться, становясь все больше похожими на весенние. В стране температуры будут повышаться, начиная с западных регионов.

- Потепление станет заметным в начале новой недели, и даже по ночам будет тепло, - пояснил метеоролог.

Начнется неделя переменой облачностью, но за счет области высокого атмосферного давления на большей части страны осадков не прогнозируется. Влажность воздуха будет составлять до 70%. Ветер - умеренный южного направления. В ночные часы около +4 - +9 градусов. В понедельник, 14 апреля, днем воздух прогреется до +11 - +16 тепла, а во вторник, 15 апреля, уже будет около +14 - +18 выше ноля.

В среду, 16 апреля, на белорусской погоде скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов с юго-западной части Европы. Возможны небольшие дожди почти во всех районах. В ночные +6 - +11 градусов, а днем снова до +18 тепла.

Довольно жарко в стране будет во вторую половину рабочей неделе. Осадки маловероятны, только на юго-западе в пятницу могут пролиться небольшие дожди, по утрам и ночью - туманно. При этом ночи ожидаются с «плюсом» - примерно +6 - +12 градусов. Днем в четверг, 17 апреля, потеплее до +18 - +23 градусов, а в пятницу, 18 апреля, в среднем – около +19.

Предварительно, пасхальные выходные в Беларуси будут тоже очень теплыми. В ночные часы ожидается около +6 - +12 градусов. В субботу, 19 апреля, днем будет до +21 тепла, а в воскресенье, 20 апреля, воздух прогреется до +13 градусов на западе, в регионах на юго-востоке - до +21 покажут термометры.

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