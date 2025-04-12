Опрос: Больше половины американцев не одобряют работу Трампа

Опрос: Больше половины американцев не одобряют работу Трампа3
- 12.04.2025, 19:14
- 1,040
В то же время Трамп все еще пользуется большей популярностью, чем на некоторых этапах его первого срока.
Опрос Economist/YouGov показал, что рейтинг одобрения президента Дональда Трампа снижается.
Более половины — 51% опрошенных американцев в опросе выразили недовольство работой Трампа, в то время как 43% удовлетворены его работой, пишет zn.ua.
Согласно результатам опроса, американцы относятся к Трампу гораздо менее благосклонно, чем в начале его срока. 54% американцев относятся к Трампу очень или скорее неблагоприятно, тогда как 43% относятся к нему благосклонно.
Опрос Economist/YouGov был проведен среди 1741 взрослых граждан США с 5 по 8 апреля через панель по принципу добровольного участия. Допустимая погрешность составляет 3 процентных пункта.