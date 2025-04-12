Где и как белорусам сейчас получить шенгенскую визу 12.04.2025, 20:06

Самый быстрый вариант — Греция.

Где и как сейчас белорусам получить шенгенскую визу рассказал телеграм-канал «Визовый крот».

Венгрия. С 15 июня 2023 года запись и подача туристов только через визовый центр. «Окошки» в сам ВЦ редко появляются. Возможна запись по письму в консульство.

Результаты уже не так радуют - под поездку, полгода и изредка больше. Поездка должна быть реальной, венгры проверяют брони жилья.

Греция: даты в ВЦ появляются стабильно часто. Это самый быстрый и в меру дешевый способ получить визу. Но греки всем ставят визу на срок поездки. На большее даже не надейтесь.

Германия: запись через электронную почту на очень много месяцев вперёд — 12-15.

Испания (ВЦ Москва и Минск). Если кратко - в Минске самостоятельно записаться можно, если действовать быстро и заранее во всем разобраться. В Москве - полегче.

Сроки рассмотрения примерно 3-4 недели от подачи в Минске.

Об отказах стали сообщать реже. Визы выдают на месяц, максимум - 3,5.

Италия: очередь из желающих попасть в ВЦ огромна. При наличии близких родственников или делового приглашения из Италии, можно обратиться напрямую в посольство.

«Живую очередь» пока прикрыли.

Словакия/Португалия: документы принимают не только через ВЦ, но и напрямую в Консульство. Важно: словаки требуют приглашение со словацкой стороны, заверенное в полиции. Это же правило касается португальской визы.

Франция: дат в свободном доступе нет и не будет. При наличии родственников во Франции (или друзей) можно обращаться в посольство, запись назначат относительно быстро. Приглашение примут (так обещали!) даже от руки.

Результат в последнее время стал не радовать: на раз, полгода, отказ.

Польша. С сентября 2023 года Польша стала выдавать шенгенские визы. Но записаться самому сложно, и по факту ставят от отказа до - «под поездку».

Румыния и Болгария. Их роль совсем незаметная. Говорят, требуют полную оплату поездки, включая жилье. И если не доберётесь до места назначения или отмените бронь своего хостела, визу отзовут на раз-два.

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