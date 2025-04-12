Провал импортозамещения: у Путина упрашивают Boeing вернуться в Россию 12.04.2025, 20:17

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РФ осталась без запчастей для самолетов.

Пока российский диктатор Путин и прокремлевская пропаганда твердят во весь голос об «успехах» импортозамещения и обещают к концу десятилетия перевести половину российского парка на самолеты, произведенные в РФ, чиновники Кремля пытаются использовать возобновившиеся контакты с США, чтобы договориться о возвращении американской компании Boeing на российский рынок, пишет «Агентство».

Кремль заманивает Boeing в РФ

Журналисты обращают внимание, что на конференции в Нью-Дели в марте первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что хотел бы возвращения Boeing в Россию для «обновления авиационного парка и обеспечения поставок запчастей».

В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил в феврале о готовности РФ рассмотреть возможность возвращения Boeing на российский рынок, если корпорация изъявит такое желание.

The New York Times, комментируя эти заявления, подчеркнула, что Россия намекает на возможное возвращение Boeing в случае «оттепели» при администрации Дональда Трампа. Однако специалисты в авиаотрасли выражают сомнение в возможности восстановления отношений, отмечая, что ущерб, нанесенный войной, сильно подорвал имидж России в мировом корпоративном секторе.

Ричард Абулафия, управляющий директор компании AeroDynamic Advisory, выразил это так: «Если бы мне пришлось выбирать между возвращением в Россию и выпиванием отбеливателя, я бы выбрал отбеливатель».

Как прежде не будет

По мнению обозревателей, если Boeing и решит вернуться на российский рынок, его отношения с РФ все равно не будут такими, как до вторжения России в Украину.

Эксперты также добавляют, что на долю России приходится лишь небольшая часть мирового рынка самолетов и запасных частей. Тем временем Boeing в настоящее время имеет более 5500 заказов на новые самолеты и активно работает над увеличением объемов производства.

Кроме того, Россия значительно подорвала доверие мировой авиаотрасли, изъяв сотни лизинговых самолетов в 2022 году, что привело к многомиллиардным убыткам для иностранных владельцев.

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