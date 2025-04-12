На предприятии под Дзержинском вспыхнул сильный пожар

На предприятии под Дзержинском вспыхнул сильный пожар1
- 12.04.2025, 21:11
Его тушили с помощью восеми автоцистерн.
В Дзержинском районе крупный пожар произошел на территории местного предприятия, сообщает пресс-служба МЧС.
Так, около 20.00 часов в МЧС сообщили о возгорании, произошедшем на территории предприятия в агрогородке Гричино Дзержинского района. В пресс-службе пояснили, что на ликвидации пожара задействовано несколько подразделений спасателей.
- Подразделения МЧС работают по сообщению о возгорании на территории предприятия. К ликвидации пожара привлечены восемь автоцистерн, автолестница и автоколенчатый подъемник, - прокомментировали в пресс-службе МЧС.