Четыре новых подхода Пентагона 12.04.2025, 21:24

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Они — часть новой «военной доктрины» Трампа.

В течение трех лет полномасштабной российской агрессии Министерство обороны США было надежным партнером Киева. Например, в 2022 году именно экс-шеф Пентагона Ллойд Остин запустил Контактную группу по вопросам обороны Украины, более известную как «Рамштайн», чтобы на постоянной основе собирать союзников в поисках необходимого для ВСУ вооружения.

Из более чем 182 млрд долларов, которые Штаты выделили в ответ на вторжение РФ в Украину, 123 миллиарда прошли именно через программы Минобороны. Помните времена, когда ежемесячно Вашингтон объявлял о новых пакетах помощи? Их формированием, а также пополнением американских запасов после отправлений опекался Пентагон.

Было очевидно, что с президентством Дональда Трампа ситуация изменится, ведь его желание «заключить соглашение о мире2 не предполагает существенного усиления военных возможностей Киева. Если взять во внимание опять-таки встречи в формате «Рамштайн», о лидерстве США речь уже не идет, председательство в контактной группе на себя взяли Великобритания и Германия, что продемонстрировало заседание 11 апреля.

Детальнее в очертаниях новой «военной доктрины» Трампа разбиралась международная обозреватель «Телеграфа» Ольга Кириллова.

Первый подход — за Украину должны отвечать европейцы

На сайте Министерства обороны США есть отдельный раздел, посвященный поддержке Украины. Обновляется он гораздо реже, чем при руководстве Остина. Но содержит четко артикулированную цель оборонного ведомства при Хегсете:

- Соединенные Штаты гарантируют, что каждый доллар поддержки Украины служит четкой стратегической цели и продвигает интересы национальной безопасности Америки.

В то время как мы продолжаем работать с союзниками по укреплению суверенитета Украины, Европа должна взять на себя ведущую роль в предоставлении долгосрочной помощи в области безопасности, — говорится на сайте.

В рамках этого подхода Вашингтон не устает повторять, что все аспекты – от дальнейшего вооружения Киева до возможного введения иностранного контингента – дело европейцев.

Второй подход — угроза со стороны Китая на первом месте.

Достойно внимания последнее назначение в Пентагоне — 8 апреля в должности заместителя министра обороны по вопросам политики был утвержден Элбридж Колби. Его назначение, которое в течение нескольких месяцев активно лоббировали вице-президент Джей Ди Вэнс, сигнализирует о победе крыла Республиканской партии, которое все активнее выступает за то, чтобы США сосредоточились на Китае, а не Украине и Европе.

Во время слушаний в Сенате Колби несколько раз отказывался ответить на прямые вопросы о том, вторглась ли Россия в Украину, называя это "деликатной темой". И, наконец, заявил, что вторжение российских войск на украинскую территорию является "объективной реальностью".

- Соединенные Штаты должны признать факт: мы не можем делать все в мире одновременно. Мы существенно отстаем в главном геополитическом вопросе, с которым сталкивается наша страна — доминировании Китая в Азии. И мы не приближаемся к успеху в Азии, тратя средства на Украину…, — писал Колби еще в 2023 году.

Также он заявлял, что освобождение Крыма не является реалистичной целью и война на самом деле «идет не лучшим образом» для Украины. Выступал и против членства Киева в НАТО: «Присоединение Украины к НАТО не отвечает интересам США. Потенциальные выгоды не оправдывают возможные затраты», — писал он.

Первой задачей Колби в должности станет разработка новой оборонной стратегии Штатов. В своей книге «Стратегия отрицания» в 2021 году он излагал подход, призванный прежде всего сдержать Китай от нападения на Тайвань. Вероятно, с его представления Пентагон сосредоточится на этой стратегии. В конечном счете США, вероятно, определят вооружение Тайваня более приоритетным, чем удовлетворение потребностей Украины.

«В отличие от Хегсета, который до сих пор иногда ведет себя как ведущий Fox News, Колби не будет тратить время и сразу приступит к разработке фундаментальной стратегии, сосредоточенной на китайской угрозе», — прогнозирует осведомленный собеседник «Телеграфа» в США.

Третий подход — огромные инвестиции в американскую оборону

В дополнение к этому влиятельная консервативная организация Heritage Foundation, которая стоит за нашумевшим «Проектом 2025», и постоянно выступает с новыми предложениями для администрации Трампа, опубликовала обширную стратегию возрождения оборонно-промышленной базы Штатов. К слову, организация всячески поддерживала назначение Элбриджа Колби на вторую по значимости должность в Минобороны.

По мнению консерваторов, у правительства должно быть сильная армия, чтобы обеспечить безопасность американцев. Это возможно только при наличии соответствующей экономической инфраструктуры, которая «на протяжении десятилетий» атрофировалась.

Авторы напоминают, как во время Второй мировой войны и во время Холодной войны американская оборонная сфера не зря была известна как «Арсенал демократии». Только с 1942 по 1945 год США произвели 17 авианосцев, 300 тысяч самолетов и примерно 50 тысяч танков «Шерман».

«Однако сегодня Соединенные Штаты не могут удовлетворить свои потребности в мирное время, несмотря на то, что сталкиваются с наиболее враждебной средой угроз, которую они видели со времен Второй мировой войны, с противниками, среди которых Венесуэла, Куба, Северная Корея, Россия, Иран и Китай.

Прежде всего, Китай угрожает Соединенным Штатам и их интересам из-за массированного наращивания военного потенциала, поддерживаемого экономикой, которая примерно на две трети превышает размер американской экономики», — сетуют консерваторы.

И ссылаются на слова вице-президента Вэнса, который в прошлом году заявлял о том, что США даже «не имеют возможности производить такое количество оружия, которое нужно Украине, чтобы выиграть войну».

«Если Соединенные Штаты не имеют возможности производить даже часть того, что нужно украинской армии для сдерживания России — страны с экономикой, меньше одной десятой американской, — то они точно не смогут сравниться с Китаем в способности поддерживать войну за счет производства», — отмечается в стратегии.

Помимо сдерживания Пекина, Штаты сосредоточатся на наращивании собственного оборонного потенциала. В следующем фискальном году администрация Дональда Трампа планирует заложить около триллиона долларов расходов на оборону США.

«Президент Трамп возрождает нашу армию — и быстро», — заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

Найдутся ли в этом бюджете деньги на Украину при таких настроениях — очевидно, что нет.

Четвертый подход — Пентагон в ожидании перемирия

На данном этапе американское оборонное ведомство настаивает на том, что их цель – посадить Киев и Москву за стол переговоров. По крайней мере, подобный месседж во время слушаний в Палате представителей выложила и.о. помощника министра обороны по международной безопасности Кэтрин Томпсон.

- Наша цель — поддержать президента и его усилия привести обе стороны за стол переговоров, удержать их за этим столом и достичь устойчивого мира. Это требует работы с обеих сторон — как с Украиной, так и с Россией.

Именно над этим мы сейчас и работаем, и Министерство обороны готово поддерживать оба этих направления, в том числе и продолжать поддержку Украины, которая также будет влиять на переговоры, — сказала она.

Одновременно с Томпсон перед конгрессменами свидетельствовал командующий Вооруженными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи. Он выразил мнение, что для Украины реально «не проиграть войну2 и в ответ на вопрос от конгрессменов перечислил основные потребности украинского войска.

«Мы должны и дальше обеспечивать [украинцев] средствами защиты, чтобы предотвратить ужасные атаки… Разведданные, средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы — это всегда ключевые вещи, в которых они нуждаются», — отметил Каволи. Однако более широкие вопросы по урегулированию войны в Украине выходят «за пределы его компетенции», добавил военный. Следует отметить, что его пребывание в должности подходит к концу.

Основная проблема — отсутствие политической воли для сценария, при котором США «накачали» бы Украину оружием. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский констатировал, что на сегодняшний день помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась, и основная поддержка поступает от партнеров в Европе.

В отличие от американцев европейцы рассматривают Украину как неотъемлемую часть возрождения собственного оборонного потенциала по меньшей мере до 2030 года. ЕС работает над закупками вооружения «с Украиной, в Украине, для Украины» и настаивает на так называемой «стратегии дикобраза». Ее цель — превратить Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность страны в еще более сильного игрока. Положительная новость на фоне нового подхода США и российской угрозы, которая, к сожалению, никуда не денется в обозримой перспективе. Однако, учитывая проблемы европейской «оборонки», воплотить планы в жизнь может быть не так-то просто. Но это уже совсем другой вопрос.

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