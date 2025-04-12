«Ходит по пятам»: как белорус приручил дикого кабана

«Ходит по пятам»: как белорус приручил дикого кабана1
- 12.04.2025, 21:34
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Животное даже выполняет команды.
Блогер из Беларуси Игорь Ярмолович приютил дикого кабаненка, которого случайно встретил в лесу во время съемки видео. С тех пор животное живет рядом с человеком, сопровождает его на прогулках и даже выполняет команды. За жизнью необычного питомца и его хозяина следят тысячи зрителей на YouTube, пишет «Онлайнер».
«Он просто врезался мне в ногу»
История необычной дружбы началась случайно. Летом Игорь отправился в лес, чтобы доснять очередной ролик для своего канала о выживании в дикой природе. Вдруг он услышал шорох в траве — перед ним оказались два крошечных поросенка. Один убежал, а другой, сбившись с ног, налетел прямо на мужчину.
«Я взял его домой, обогрел. Искал его мать, но так и не нашел. Яша (так назвали дикого кабана) был совсем худенький, маленький. Я не знал, чем кормить, и дал ему гречку — просто потому, что сам ел ее в тот день», — вспоминает блогер.
Так в доме Игоря появился новый обитатель, которому пришлось уделять все больше внимания. Сначала Яша гулял только во дворе, но затем стал сопровождать Игоря и в лесу. Блогер обучил его простым командам — теперь кабан отзывается на свое имя.
Хотя он выглядит как домашнее животное, инстинкты дикого зверя проявляются регулярно: перерытая земля на участке, постоянные поиски орехов и желудей в лесу, а главное — любовь к валянию в грязи.
«В нем есть и дикость, и ум. Он понимает, что я — его семья. Если я поворачиваю домой, он сразу бежит за мной. Идет по пятам, как собака», — говорит Игорь.
«Если уйдет — это будет как взросление»
Имя кабану помогли выбрать подписчики. Блогер осознает, что когда-нибудь Яша может выбрать лес: «Будет как с детьми — выросли, уехали. Если не вернется, все равно буду ждать. Надеюсь, будет приходить в гости».
У Яши даже есть своя лесная хижина, куда они с хозяином иногда заходят переждать дождь или просто попить чаю. А пока он продолжает бегать за своим «приемным отцом» и радовать зрителей.