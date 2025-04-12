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В Белом доме пояснили отмену пошлин на смартфоны

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  • 12.04.2025, 21:39
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В Белом доме пояснили отмену пошлин на смартфоны

Трамп призывает техногигантов перенести производство в США.

Президент США Дональд Трамп после отмены пошлин на смартфоны и компьютеры продолжает призывать техногигантов к переносу своего производства в Соединенные Штаты. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает CNN.

- Президент Трамп ясно дал понять, что Америка не может полагаться на Китай в производстве критически важных технологий, таких как полупроводники, чипы, смартфоны и ноутбуки. Вот почему президент обеспечил триллионы долларов инвестиций США от крупнейших технологических компаний мира, включая Apple, TSMC и Nvidia, - сказала она.

По словам Ливитт, указанные компании по указанию Трампа «спешат как можно скорее» перенести свое производство в США.

По данным издания, освобождение смартфонов, компьютеров, мониторов и различных деталей от пошлин может стать большой новостью для американских технологических гигантов, таких как Apple, который, по оценкам, размещает 90% своего производства и сборки iPhone в Китае.

- Президент заявил, что автомобили, сталь, фармацевтические препараты, чипы и другие конкретные материалы будут включены в специальные тарифы. Это гарантирует справедливое и эффективное применение тарифов, - сказала представитель Белого дома, отметив, что Трамп вскоре распорядится провести исследование влияния импорта полупроводников на национальную безопасность США.

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