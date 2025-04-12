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Будущий канцлер Германии назвал условие для вступления Украины в Евросоюз и НАТО

  • 12.04.2025, 22:04
Будущий канцлер Германии назвал условие для вступления Украины в Евросоюз и НАТО

Мерц заявил, что обещание членства Украины в ЕС, как и перспектива вступления в НАТО остаются в силе.

Будущий канцлер Германии, лидер ХДС Фридрих Мерц выступает против вступления Украины в НАТО и Европейский Союз, пока продолжается ее война с Россией. Об этом он сказал в интервью Handelsblat (перевод - «Униан»).

- Украина находится в состоянии войны. А страна, которая находится в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза. Это касается именно текущего момента, - подчеркнул политик.

Он заверил, что обещание членства Украины в ЕС, как и перспектива вступления в НАТО остаются в силе, впрочем, чтобы этого достичь, сначала должна прекратиться война. Также Мерц предостерег от недооценки устойчивости России.

- Безжалостное уничтожение людей всегда было частью российской политики. Надеяться, что война закончится сама собой - из-за усталости страны или восстания против режима - вряд ли приходится, - подчеркнул лидер ХДС.

Он добавил, что 6 мая начнет работу новое федеральное правительство, в состав которого войдут ХДС/ХСС и СДПГ. В первые два месяца до летних парламентских каникул планируется усиление контроля границ, увеличение количества депортаций, отмена закона о цепях поставок и сокращение бюрократии.

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