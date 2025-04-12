«110 украинских бригад — реальный и самый дешевый вклад в безопасность НАТО» 12.04.2025, 22:27

Киев готов сделать реальный вклад в усиление обороноспособности Альянса.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не должен быть снят с повестки дня Альянса, ведь речь идет о совместной трансатлантической безопасности. По его словам, Киев готов сделать реальный вклад в усиление обороноспособности блока.

Об этом он сказал в субботу, 12 апреля, во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме в Турции, сообщает «Суспільне».

«Речь идет о нашем вкладе. Украина сейчас имеет 110 бригад, которые имеют ежедневный боевой опыт. И конечно, это будет реалистичный, настоящий вклад в будущую трансатлантическую безопасность. И, кстати, самый дешевый», — сказал министр.

Он также напомнил, что Россия нарушила 10 основных принципов Хельсинкского акта, а в этом году исполняется 80 лет со времени принятия Хартии ООН. В этом контексте министр подчеркнул, что международное право должно действовать, а не оставаться декларативным.

«Украина после 24 февраля 2022 года также является примером, что эта система является нефункциональной. Эта система является несправедливой. Мы нуждаемся в дополнительных инструментах принуждения. Мы нуждаемся в реформах. Мы нуждаемся в реформах в ООН, и кстати реформ в гуманитарных законах, в Женевских конвенциях, мы должны обновить их. Не только в Украине, но и в других странах. И у Украины есть опыт, мы готовы внести свой вклад», — сказал глава МИД.

Сибига также подчеркнул, что Украина стремится завершить войну, развязанную Россией, в 2025 году, ведь результат противостояния повлияет на безопасность всей Европы.

«Мы хотим закончить войну в этом году. Но важно не манипулировать термином «мир». От того как завершится эта война в Украине — зависит дальнейшая архитектура безопасности в Европе, зависит безопасность каждой семьи в Европе. Вот почему фундаментально важно достичь долгосрочного и понятного мира», — добавил министр.

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