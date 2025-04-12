Политолог: Вашингтону придется перейти от переговоров к действиям

Политолог: Вашингтону придется перейти от переговоров к действиям1
- 12.04.2025, 22:50
Усиление давления Белого дома на РФ будет поэтапным.
Любые шаги Вашингтона в сторону давления на Москву для достижения мира будут постепенными. Не стоит ждать внезапных радикальных решений от Белого дома.
Об этом сегодня, 12 апреля, в эфире телеканала FREEДOM высказала мнение доктор политических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Малкина.
То, что изначально казалось рядовой внешнеполитической задачей, превратилось для Трампа в проблемный вопрос. Именно этим объясняется его особая позиция по мирному урегулированию.
- Нужно понимать, что терпение любого человека может закончиться, поэтому Трамп, как живой человек, вероятно, также подвержен и эмоциям, и подвержен какой-то логической последовательности своих действий. Все-таки прекращение огня и достижение становления мира в Украине — это была составляющая части его предвыборной кампании. Впервые за все предвыборные кампании всех американских президентов «красной линией» проходила именно Украина, — отметила эксперт.
Вместе с тем, провал стратегии «быстрого устрашения», которую попытался применить Трамп, вынуждает Белый дом искать более сбалансированные подходы.
- Дональд Трамп сейчас, в условиях, когда не получилось быстро запугать Кремль и надавить на Путина, действительно задумывается над какими-то уже более жесткими шагами, но они не будут слишком резкими, их будут делать постепенно. Если они все-таки будут, — подчеркнула Малкина.
Текущая фаза переговорного процесса характеризуется тем, что Москва успешно использует тактику затягивания.
Однако ситуация приближается к точке, где Вашингтону придется перейти от переговоров к действиям, но усиление давления Белого дома на РФ будет поэтапным.
- Сейчас переговорный процесс развивается в парадоксальном ключе: с одной стороны, стороны обсуждают бизнес-предложения и достигают определенных договоренностей, но при этом главная цель — прекращение огня и восстановление мира — остается в подвешенном состоянии. Дональд Трамп уже перешел к тактике ультиматумов. Однако его действия, скорее всего, не будут резкими — администрация США предпочтет постепенное наращивание давления, — акцентировала Малкина.