Что ждет американский доллар 13.04.2025, 0:40

1,388

Инвесторы предупреждают о «тектоническом сдвиге».

Торговая война, начатая президентом США Дональдом Трампом, ощутимо отразилась на долларе. В пятницу, 11 апреля, курс американской валюты упал до трехлетнего минимума по отношению к евро, продолжив падение, начавшееся на прошлой неделе после объявления американским лидером о введении взаимных пошлин на товары торговых партнеров.

На фоне нестабильной политики и роста торговых барьеров статус доллара как мирового финансового убежища оказался под угрозой, пишет FT (перевод — dialog.ua) со ссылкой на мнения управляющих активами.

Исключительность доллара под угрозой

Шаги Белого дома вызвали беспокойство среди инвесторов, которые предупреждают о возможном «тектоническом сдвиге» в мировой экономике, если доллар больше не будет служить надежным убежищем в периоды рыночной нестабильности.

Главный инвестиционный директор JPMorgan Asset Management Боб Микеле заявил о наличии веских причин, чтобы пересмотреть исключительность американской валюты.

На протяжении десятилетий стабильность экономики США обеспечивала доллару статус мировой резервной валюты, которую хранят центральные банки разных стран.

Это позволяло США занимать средства на выгодных условиях и финансировать «двойной дефицит» – дефицит текущего счета и государственного бюджета.

Доверие к американским активам падает

Однако недавняя распродажа акций, облигаций и доллара, спровоцированная агрессивной торговой политикой американской администрации свидетельствует о снижении доверия международных инвесторов к американским активам, отмечают финансовые эксперты.

По словам главного инвестиционного директора Flossbach von Storch Берта Флоссбаха, хаотичная политика администрации Трампа подрывает позиции США как безопасной гавани.

Усиление политической неопределенности в США может привести к изменениям в мировом использовании доллара, считают аналитики.

Эдвард Фишман, автор книги об экономической войне США, отметил, что угрозы со стороны Трампа в отношении верховенства права и независимости ФРС также могут ослабить привлекательность доллара.

Он предсказал, что в будущем это может привести к формированию «многополярной» финансовой системы, где валюты, такие как евро, займут более значимую роль.

Падение доллара особенно примечательно, поскольку в условиях глобального финансового стресса обычно наблюдается укрепление валюты, так как инвесторы стремятся вкладываться в долларовые активы, такие как казначейские облигации США, считающиеся безопасными.

Экономисты также отмечают, что валюта страны, вводящей импортные пошлины, должна обычно укрепляться.

Майк Ридделл, управляющий портфелем долговых ценных бумаг в Fidelity International, заявил, что недавний резкий рост доходности долгосрочных государственных облигаций в сочетании с ослаблением доллара выглядит как «классическое бегство капитала».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com